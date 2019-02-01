打造創業空間 屏東職人町開張

屏東縣政府利用林務局屏東林管處屏東市的舊宿舍，打造「職人町」創業空間，1日開張啟用。屏東縣長潘孟安（前排藍色襯衫者）出席。中央社記者郭芷瑄攝 108年2月1日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東縣政府利用林務局屏東林管處屏東市的舊宿舍，打造「職人町」創業空間，今天啟動，目前有25個創業團體進駐，進駐的青年都是為了要打造自己的事業品牌。

位於衛生福利部屏東醫院對面的「職人町」，是屏東縣政府繼貨櫃屋青創中心後，再度打造的另一個創業空間，青創中心是讓沒有創業經驗的青年進駐，「職人町」主要是讓已具有職能的45歲以下青年進駐，扎根在屏東創業。

屏東縣長潘孟安表示，公部門能做的是讓青年減少行政成本增加，扎根在屏東創業，縣府以低於市場1/3租金的方式啟動，深化職人力量。

「職人町」一共可提供44組創業團隊或個人進駐，1樓提供8間店舖、2樓9間團體工作室、3樓提供25間個人工作室，目前有25個團隊進駐，有豬農的肉品店、玩具實驗室、咖啡館、遊戲設計、嬰兒手工布件、雷雕工作室、翻糖工作室、皮革、銀飾及展覽經紀人等，職業非常多元。

豬農李榮春飼養本土豬，打造「平埔黑豬」品牌，首度開實體店，販賣自己的豬肉加工品滷肉飯、貢丸、香腸、豬肉薄片等。李榮春表示，他的「平埔黑豬」已打出知名度，他想利用實體店讓消費者實際吃到他的品牌豬肉，讓品牌加分。

碩士回鄉接手家族日曬麵的吳冠翬表示，希望將屏東日曬麵宣傳到外縣市，「職人町」有許多不同行業的職人，不論品牌設計或包裝，都可以有不同專業的支援。

「職人町」外觀由進駐團隊藝展興業彩繪，洋溢現代歐式風情，讓「職人町」成為屏東休閒新亮點，這個來自高雄市的團隊，由都是25歲的3名青年組成，希望藉由職人町創立自己的品牌；來自台北的周佳弘開設機器人、積木互動設計公司，希望在南台灣進行遊戲教學。（編輯：陳俊碩）1080201

屏東縣政府利用林務局屏東林管處屏東市的舊宿舍，打造「職人町」創業空間，1日開張啟用。外觀由進駐團隊藝展興業彩繪，洋溢現代歐式風情，讓「職人町」成為屏東休閒新亮點。中央社記者郭芷瑄攝 108年2月1日

屏東縣政府利用林務局屏東林管處屏東市的舊宿舍，打造「職人町」創業空間，1日開張啟用。屏東縣長潘孟安（右）參觀「職人町」裡的玩具實驗室。中央社記者郭芷瑄攝 108年2月1日