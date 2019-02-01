國小學子完成獨輪環島壯舉 高市教長頒證肯定

（中央社記者程啟峰高雄1日電）「我們做到了」，高市翁園國小獨輪車隊歷經13天挑戰，今天完成1000公里環島壯舉，高市教育局長吳榕峯下午以單車伴騎車隊最後一哩路並頒發完騎證書肯定他們的毅力。

高雄市大寮區翁園國小師生完成這項難忘的寒假作業獨輪車環島，儘管一路上有人摔傷、有人累倒想放棄，但在師生相互鼓勵與堅持下仍完成環島，車隊返回高雄時家長與隊員熱情相擁，有隊員熱淚盈眶直呼「我們做到了」。

吳榕峯下午到高雄澄清湖騎自行車伴騎車隊最後一哩路，一路抵達高市府鳳山行政中心並一一頒發隊員「完騎證書」，車隊隨後返校受到師生與家長熱情相迎。

學生林立祐說，一開始以為自己無法騎完全程，但後來越來越有自信可以完成，這是因為每天都有人來加油打氣。

學生何立淳表示，過程中雖稍微受點傷，但依然繼續往前騎，堅持到底，不輕易上隨行的「保母車」，很高興這次參加獨輪車環島圓夢。

家長林郁閔說，此行最讓人感動的一幕是孩子們在東北部逆風而行，雖又冷又難騎，但大家都不放棄，不斷努力向前踩，令人動容。

在高雄榮總擔任20多年的護理師林瑞玲這次請了長假開車隨行，提供全隊醫療服務，並陪著她的兩個孩子簡弘棋及簡旻宣環島。

林瑞玲見兩名孩子陸續受傷，同隊其他孩子也小傷不斷，她雖有點心疼，但仍不斷鼓勵孩子這是場任務不要輕言放棄，孩子們也彼此打氣，如今完成這項壯舉，令她欣慰。

她又說，老大簡弘棋騎至台南鹽田回程時與同隊男隊員在騎車途中不慎摔傷，女兒簡旻宣則在花蓮摔傷，腳踝也有扭傷加上感冒，經她陪女兒在當地就診，並經與醫師確認可以繼續騎，在她不斷鼓勵女兒下，她女兒後來歸隊完成環島。

翁園國小學務主任李淑芬表示，這趟環島有的孩子第2天進入東部山路就想放棄，有的孩子則累到不想騎，想要上隨行的「保母車」，但在師長及同伴們的鼓勵，靠著毅力，大家最終仍完成這項難忘的寒假作業。

她指出，到了台灣東北部遇到入冬以來最強的冷氣團，孩子們在寒風中挺進，暖暖包、雨衣、塑膠袋、浴帽紛出籠，但陸續出現狀況，有的孩子因使力方式不對而肌腱發炎，有的孩子摔車受傷，幸有護理師家長隨行，緊急處理並協助就醫，一切狀況都在團隊互相扶持中解決。

李淑芬表示，這群孩子曬黑的臉龐透露出過人的自信與毅力，沿途冷冷海風也吹不熄這群孩子對獨輪車的熱愛及探索台灣的熱情，此行深深感受到這群孩子在這趟旅程中的驚人成長。

她說，到了西部路線雖較平坦，但10幾天下來的疲勞累積，使孩子頻出狀況，精神喊話、隊呼、隊歌紛紛出籠，支撐著孩子完成最後一哩路；一路上不乏友善的學校、團體提供地方休憩及物力支援，也令孩子們感受到台灣最美的人情味。（編輯：陳俊碩）1080201

高雄市翁園國小獨輪車隊1日完成環島返回高雄，高雄市教育局長吳榕峯（前）伴騎最後一哩路，並頒發完騎證書肯定他們的毅力。中央社記者程啟峰高雄攝 108年2月1日