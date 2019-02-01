金門立委補選 參選人農曆年前加緊造勢

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）金門立委補選進入倒數計時，國民黨籍立委許淑華今天到金門為黨徵召的參選人洪麗萍拉抬聲勢；無黨籍參選人陳玉珍則展現接地氣，在大批運將力挺下展現參選氣勢。

金門立委補選選情激烈，共有6人參選，國民黨參選人洪麗萍邀請在高雄市長韓國瑜選前之夜爆紅的許淑華前來助陣，盼為選情加溫。洪麗萍準備一桌金門小吃歡迎許淑華，並一同開直播介紹金門美食，縣長楊鎮浯也前來站台。

洪麗萍表示，未來如當選，在立院黨團的協助及縣府的密切配合下，全力推動修正離島建設條例，爭取兩岸新四通。

許淑華說，洪麗萍當初以大局為重，為了協助楊鎮浯參選縣長放棄縣議員連任機會，黨性堅強，令人敬佩，加上從議員到議長，政績鄉親有目共睹；希望金門民眾給國民黨機會，讓洪麗萍有機會成為她的同事。

台北及台中立委補選，國民黨以一勝一負維持平盤，國民黨金門縣黨部表示，金門有著不能輸的壓力，從金門補選開打至今，首次有政治明星到來，表示輔選力道將逐步加強，展現勢在必得的決心。

無黨籍的陳玉珍則展現接地氣，在大批計程車駕駛力挺下，展現堅定參選氣勢。陳玉珍表示，任職民意代表期間就勤走基層，貼近民意，這次選舉雖然沒有政治人物加持，但是一步一腳印，充分感受到鄉親的熱情與殷殷企盼，有鄉親做後盾，她倍感溫暖。

計程車司機王志強說，陳玉珍在縣議員期間為計程車朋友爭取金酒車體廣告，同業欣賞她說到做到的性格，這樣的政治人才最適合到立法院，為金門鄉親爭取福祉。計程車同業公會創會理事長戴碧力補充說明，選舉就要選賢與能、選條件好、能力強，又能真正為鄉親做事的人，所以他們這群基層勞工朋友願意站出來支持優質的立委參選人。（編輯：陳俊碩）1080201

金門地區立委補選進入倒數計時，國民黨徵召的洪麗萍（右2）1日邀請南投立委許淑華（右1）跨海站台，兩人一同發放福袋，祝福鄉親新年快樂。中央社記者黃慧敏攝 108年2月1日

金門立委補選進入倒數計時，無黨籍參選人陳玉珍（中）在大批計程車運將力挺下，展現堅定的參選氣勢。中央社記者黃慧敏攝 108年2月1日