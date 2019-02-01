農曆年沾喜氣 民代預備豬年小紅包發送

立法院副院長蔡其昌自2013年起，每年都會印製幸福小紅包，紅包上黏貼新台幣1元硬幣，以「壹」和「幸福」為概念，搭配生肖年，想出祝福語。今年推出「壹豬幸福」，以台灣國語來念就是一直幸福，充滿過年喜氣、洋溢滿滿幸福。中央社記者趙麗妍攝 108年2月1日

（中央社記者趙麗妍台中1日電）立法院副院長蔡其昌豬年幸福小紅包出爐，主題為「壹豬幸福」，祝福民眾一直幸福；準媽媽立委洪慈庸推出「金豬報喜」小紅包，黏在豬肚上的硬幣，象徵腹中豬寶寶跟民眾拜年。

蔡其昌自2013年起，每年都會印製幸福小紅包，紅包上黏貼新台幣1元硬幣，以「壹」和「幸福」為概念，搭配生肖年，想出祝福語。今年推出「壹豬幸福」，以台灣國語來唸就是一直幸福，充滿過年喜氣、洋溢滿滿幸福。

蔡其昌表示，「豬」是今年的生肖，象徵著家庭圓滿；內頁有著旋轉木馬「豬」及木「豬」搖椅，讓小紅包充滿兒時童趣；封底更是花團錦簇，讓每個人都能像花一般洋溢著幸福，也希望台灣在新的一年能夠四時無災、國泰民安。

今年正好是準媽媽的洪慈庸，特別設計了「金豬報喜」小紅包，新台幣1元硬幣巧妙的黏貼在豬肚子上，象徵她腹中的小豬寶寶跟民眾拜年。1萬2000份的小紅包，將在新春期間在台中市潭子、大雅、神岡、后里各區發放。（編輯：吳佳穎）1080201