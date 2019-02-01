鄭文燦春節跑百廟發福袋 回家還要做新好男人

桃園市長鄭文燦（左2）在農曆年節前的最後一個上班日，向市府同仁辭歲，除發送豬年新春福袋給所有同仁及志工，提前感受農曆春節的熱鬧氣氛，也希望新的一年桃園能夠轉大人。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市長鄭文燦今天表示，每年過年都是他「鐵人行程」展開之時。除了年夜飯後要到分局慰勞員警、春節連假參拜100間廟，還打算撥出時間親自下廚，做「麻油雞燉飯」犒賞家人。

今天是農曆年節前的最後一個上班日，鄭文燦提前發送豬年新春福袋給所有市府員工及志工，桃園市府辦公室上下充滿了農曆春節的熱鬧氣氛。他也期許，新的一年桃園能夠「轉大人」。

鄭文燦受訪表示，每年的過年期間都會展開「鐵人行程」，與家人吃完除夕年夜飯後，就要到各分局及派出所慰勞值班員警，並前往景福宮及五福宮拜頭香，接著就展開春節期間參拜100家廟宇行程，走春祈福並發放福袋。

鄭文燦指出，自己還打算在過年期間親自下廚，做一道「麻油雞燉飯」犒賞家人。他希望所有市民都能過一個平安好年。

鄭文燦說，今年的新春福袋由在地書法家王孝堂揮毫題字，寫下「諸事大吉」的吉祥語，小卡則設計成CD唱片般，還繪有7隻小豬，希望傳達新年祝福。（編輯：吳佳穎）1080201