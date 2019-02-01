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新聞專題
華航機師重啟罷工
機師職業工會1日召開臨時會員代表大會，全員決議通過重啟罷工，不過只有限定華航機師，不排除春節期間行動。華航回應，是機師工會違反約定、拒絕協商，盼工會重視顧客權益，務實協商。
新聞專題
華航機師重啟罷工3/4

華航機師要罷工 桃市府：持續助協商

最新更新：2019/02/01 21:31
桃園市機師職業工會1日表示，華航機師將重啟罷工，同時不排除在春節期間行動。桃園市政府勞動局表示，現行法令並無明文要求工會在罷工前須事先預告，但市府將持續協助雙方進行協商。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年2月1日
桃園市機師職業工會1日表示，華航機師將重啟罷工，同時不排除在春節期間行動。桃園市政府勞動局表示，現行法令並無明文要求工會在罷工前須事先預告，但市府將持續協助雙方進行協商。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年2月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市機師職業工會今天表示，華航機師將重啟罷工，不排除在春節行動。桃園市勞動局晚間指出，現行法令並無明文要求工會在罷工前須事先預告，但市府將持續協助雙方進行協商。

桃園市機師工會今天召開臨時會員代表大會，並通過決議正式重啟罷工行動。桃園市勞動局晚間發布新聞稿表示，工會已在去年依勞資爭議處理法規定，經調解不成立，並取得工會會員過半數投票同意進行罷工，依照現行法令規定，並無明文要求工會在罷工前須事先預告。

勞動局指出，桃園市政府從民國107年機師罷工爭議發生後就積極介入協調，至今分別協助機師工會與中華航空股份有限公司召開9次協商會議，部分爭議事項雖達成共識，但在「飛安獎金」、「勤務實際辛勞度差異加給」及「疲勞航班派遣改善」等3項議題，雙方仍未達成共識，勞動局也將持續協助雙方進行協商。

勞動局人員表示，目前機師工會與華航仍照原訂期程，預計在21日召開協商會議，市府也呼籲雙方應理性溝通並尋求共識，使勞方、資方及消費者的權益都能獲得保障。

另外，勞動局也協助機師工會與長榮航空股份有限公司召開10次協商會議，由於多數爭議事項雙方已達成共識，同時也建立公司內部溝通管道持續協商，暫時不需要勞動局召開協商會議。（編輯：戴光育）1080201

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