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新竹新豐鄉道路水溝氣爆 炸出4平方公尺坑洞

最新更新：2019/02/04 02:21
新竹縣新豐鄉新興路與松林街口，凌晨發生道路水溝氣爆，炸出約4平方公尺坑洞，警消獲報到場使用器材檢測多項氣體數值均為零，已依規通報相關單位到場處理。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年2月4日
新竹縣新豐鄉新興路與松林街口，凌晨發生道路水溝氣爆，炸出約4平方公尺坑洞，警消獲報到場使用器材檢測多項氣體數值均為零，已依規通報相關單位到場處理。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年2月4日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）新竹縣新豐鄉新興路與松林街口，凌晨發生道路水溝氣爆，炸出約4平方公尺坑洞，警消獲報到場使用器材檢測多項氣體數值均為零，已依規通報相關單位到場處理。

新竹縣政府消防局透過簡訊通報指出，凌晨12時12分接獲民眾報案表示，新豐鄉新興路146之7號前方水溝蓋發生氣爆，立刻派員前往現場查看。

現場民眾向警消表示，新興路與松林街口南下至新興路與康樂路一段交叉口，單側路面水溝皆發生氣爆，其中新興路與康樂路一段交叉口路面，甚至炸出約4平方公尺坑洞。

警消到場後，以五用氣體偵測器在現場進行偵測，瓦斯等相關氣體數據皆為零，現場警消也沒聞到瓦斯味、燒焦味，現場也確認無火星，暫無安全疑慮。

竹縣消防局表示，現場無人員受傷受困，已依規通報火調人員、瓦斯管理處及警察，現場交由轄區員警拉封鎖線，後續由相關單位調查確認氣爆原因。（編輯：陳彥鈞）1080204

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