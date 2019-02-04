兒時貪玩炸傷失明獨臂 洪嘉添樂觀度日

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）獨居在新竹市北港社區87歲洪嘉添，兒時因貪玩遭未爆彈炸傷，雙眼失明、左手臂截肢，雖成了殘障人士，但他不向命運低頭，甚至常用自己的故事鼓勵大家，要用樂觀的心過生活。

從小由阿嬤養大的洪嘉添，因家境不佳，兒時就開始工作，賺取生活費，13歲那年，因好奇把玩姨丈從外地撿回家的未爆彈，忽然在他手中爆炸，送醫急救，雖保住性命，卻因此雙眼失明，左手小臂截肢，右手也僅剩3根手指。

被炸傷後，不少人都認為他「以後要當乞丐了」，但洪嘉添不願向命運低頭，曾跟著親友到海邊牽罟、到農田裡幫忙，也自製器具，沿著住家旁熟悉的道路前往溪流捕螃蟹。

他也曾收購鴨毛轉售，甚至還買了機器編草繩，再搬運到街上販售，即使失明又獨臂，仍須硬著頭皮去做，他總說「這是命運安排，遇到了，還是要樂觀面對」。

民國63年某一天，正在池塘邊工作的洪嘉添，忽然聽到有2名學童在池塘中溺水、呼救，他立刻跳進池塘中嘗試救人，根本忘了自己是看不見的殘疾人士，附近民眾見狀也趕緊上前協助，雖學童最後被救起送醫後傷重不治，但他的英勇故事已在地方上傳開，獲得大家讚許。

不少地方人士得知洪嘉添的義行，紛紛前往家中訪視，這才發現他竟住在泥土屋內，簡陋又危險，於是轉知社福單位，要幫他改善生活品質，甚至有人得知此事後，捐出一小塊地、蓋了一間小屋，免費讓他住。

民國73年開始，洪嘉添在小屋後方的空地種起甘蔗，靠著賣甘蔗自力更生，不少人納悶「失明又少了一隻手，你要怎麼種甘蔗？」他說，因為看不見，一切靠觸感，「種久就會了。」

洪嘉添帶著記者走到小屋後方，親自示範他如何種植甘蔗。他用觸摸的方式確認甘蔗之間的距離，並用竹子搭建成固定網，再以「手口並用」的方始用尼龍繩綁住甘蔗，以防甘蔗被風吹斷，這些看似簡單的動作，可是他用30年經驗慢慢「摸索」出來的。

洪嘉添說，這些甘蔗主要是提供給結婚嫁娶時用的「喜慶甘蔗」，現代人已較少使用，因此賣甘蔗的收入越來越少，目前主要靠每月老人年金度日，雖金額不多，但以他簡單的生活來說，已夠用。

洪嘉添坦言，有時會覺得寂寞，加上身體病痛時，心情更低落，覺得自己「很歹命」，但想想現在政府提供許多福利，加上常有社工、志工到家裡陪他聊天，偶爾到後院種甘蔗當運動，或是到社區與鄰居吃飯、同樂，生活還是有許多樂趣，常鼓勵大家用樂觀的心過生活。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1080204