深惡痛絕酒駕 侯友宜贊成修法

（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市長侯友宜今天到市立聯合醫院三重院區急重症大樓慰勉值班同仁。針對酒駕致人死亡修法一事，侯友宜表示，深惡痛絕酒駕，非常贊成法務部研擬比照故意殺人的可行性修法。

侯友宜今天前往醫院慰問醫護人員，對於醫護人員過年過節沒有辦法休息表示肯定和慰問，並致贈紅包。侯友宜表示，感謝醫護人員的完全付出，其他民眾才可以回家吃團圓飯。

侯友宜受訪時針對酒駕朝加重刑罰修法的意見表示，酒駕造成的死亡一直居高不下，他深惡痛絕酒駕的人，所以他在警界時不斷的把酒駕列為取締所有交通違規首要項目，每個月都固定有多次的酒駕專案勤務。

他表示，應採取更嚴謹態度面對，所以非常贊成法務部對於酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人的可行性修法。他覺得該做的事不要拖，不要讓酒駕再度造成更多的家破人亡，而且又是在春節這段時間沒有辦法團圓，這是令人鼻酸的事情。

針對國民黨初選階段會去輔選任何人的問題，侯友宜表示，現在最重要的輔選方式，就是把新北市的市政做好，獲得市民支持和滿意，這樣去輔選任何人才有意義，如果沒有把自己的工作做好，去輔選任何人搞不好變成票房毒藥。現階段還是把市政做好，真的還有一點時間，再去給候選人加油打氣，這樣才有實質意義。（編輯：方沛清）1080204