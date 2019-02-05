大年初一拜廟走春 蘇貞昌侯友宜互相賀年

（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市長侯友宜今天凌晨才結束法鼓山撞鐘行程，一早又展開拜廟走春行程，並和行政院長蘇貞昌在板橋接雲寺相遇，兩人互相賀年並各自發放紅包，展現中央和地方和諧氣氛。

蘇揆今天從板橋接雲寺起展開各地拜廟走春發紅包行程，侯友宜則先來到附近的慈惠宮參拜，隨後也來接雲寺拜拜，適巧蘇揆正發放紅包，侯友宜也基於禮貌上前向蘇揆賀年並互相鼓勵打拚，氣氛融洽。

侯友宜受訪表示，大年初一到慈惠宮、接雲寺、慈祐宮好多的廟宇來參拜，希望聖母、菩薩能保佑大家平安健康，「希望我們像豬一樣，賺得飽飽飽、圓滾滾，祝福大家都能夠很平安，院長也來到新北市給大家祝福，讓我們覺得很感恩」。

他表示，只要大家能夠同心齊力，為新北市民創造更好的在地生活，把信念化成行動的願力，用行動的願力好好的做事，就能讓市民過個在地的好生活。

他談到選舉時表示，總統選舉的腳步越來越近，很多人引頸企盼能選出新的領袖，對身為最大直轄市的一個地方首長，他最大的願望就是把新北市做好，如果新北市做好，他相信人民就可以看得到，這些做好的成效展現出來，到底未來新的首長，新的國家的領導人，也是不是能用同樣一個心情好好做事，他們就會用行動來給他支持。（編輯：張銘坤）1080205