雲林斗六開出大樂透頭獎2.17億元 蜻蜓捎喜訊

（中央社記者葉子綱雲林縣5日電）農曆過年大年初一，雲林斗六溝埧一家彩券行開出台灣彩券春節加碼大樂透頭獎，一注獨得新台幣2.17億元，店家表示，過年前蜻蜓盤飛，當時感覺好運到，果然大獎降臨。

台灣彩券大樂透春節加碼，從1日起至10日連續10天都開獎，因為大樂透已經連二槓，農曆年初一晚間第108014期開獎號碼13、18、30、34、45、49、特別號33，財神降臨雲林縣斗六市仁義路、溝埧郵局旁的聯發彩券行。

店家直到記者前往採訪，電話響不停，才知道中大獎，在聯發彩券行當店員的袁姓大陸新娘說，彩券行在民國105年9月開張，首次中大樂透頭獎，在農曆過年前店裡飛來蜻蜓盤旋，當時感覺好運到，就祈禱財神降臨，果然成真，好高興。

至於是哪位幸運兒中大獎，袁姓店員說，農曆過年期間人潮比平常多出3、4成，可能是返鄉民眾或常客，因為人來人往，實在沒印象，財神帶來好運，希望為更多幸運民眾帶來新年新希望。

雲林縣麥寮鄉3日才開出今年「2000萬元超級紅包」第一個頭獎，2天後財神再度眷顧雲林，不論是在麥寮或斗六，許多民眾聞訊也紛紛趕來沾喜氣，加碼選購彩券，希望財神也降臨帶來喜訊。（編輯：林治平）1080205