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原台南水道轉型 特色老建物搭配新造景

最新更新：2019/02/06 14:26

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府規劃將位於山上區的國定古蹟原台南水道打造成為花園水道博物館園區，日治時期留下的特色建物頗吸引人目光，淨水池區如歐洲城堡式的建物，在台灣更是少見。

原台南水道在2002年由當時的台南縣政府指定為古蹟，2005年成為國定古蹟，但早年因產權管理、維修等權責分散在自來水公司與合併升格前的台南縣、市政府，沒有全面開放民眾參觀，一直不像台南其他古蹟景點一樣擁有高知名度。

直到台南縣市合併升格，水公司把建物及器械設備捐給市府，市府得以展開整體性規劃；並與中央合作進行整修，前後已投入經費約新台幣2億元。

台南市政府文化局長葉澤山表示，原台南水道可概分為水源地、淨水池區兩個區域。水源地的兩棟主要建物濾過器室與加壓唧筒室雖然保存還算良好，但經過幾次地震影響，結構需要進行補強。另外，在整修過程中陸續發現下方有地基掏空現象，除了灌漿加固，也先後打了100多支入地12公尺深的基樁。

葉澤山表示，日本人當初採用挑高式設計，整體結構不僅通風，也相當漂亮。整修的原則是將建物及器械設備盡量保持原貌，並回復到可以使用的狀況。部分無法實際呈現的運作情形，將來朝向以圖表或虛擬動畫等方式，讓園區更富有教育意義。

他說，因以往沒有全面對外開放，原台南水道園區內保有大面積較未受人為干擾的樹林。經委託學術單位調查，曾發現貓頭鷹、環頸雉等鳥類棲息，未來將設林間步道，讓民眾可通過森林、走到高地遠眺周邊景觀。另外，以往曾是日本人用來打高爾夫球的區域，將規劃為植栽花園區，現在旁邊還種了許多櫻花。

葉澤山說，山上花園水道博物館將會是有具文化深度、生態保育、及戶外休憩等功能的新景點。（編輯：吳佳穎）1080206

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