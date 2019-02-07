副總統返故鄉旗山發福袋 鄉親熱情相迎

（中央社記者程啟峰高雄7日電）今天是大年初三，副總統陳建仁今天由總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁等人陪同，返回高雄市旗山故鄉拜年並發放福袋，受鄉親熱情相迎，現場民眾大排長龍，場面熱烈。

陳副總統上午由陳菊、陳其邁等人陪同到旗山天后宮發放福袋，受到現場民眾熱情歡迎。

陳副總統呼籲鄉親，繼續支持總統蔡英文領導的團隊，並允諾政府會讓大家過更好的日子。

陳其邁稍早與陳菊等人先到場，進天后宮參拜祈福，受到民眾熱情相迎，不少「邁粉」也到場，其中來自南投縣的賴姓婦人與先生及3名孩子一家5口今天清晨3時30出門，清晨5時30分就到現場卡位。陳其邁除與現場「邁粉」合影，並送給賴姓婦人等「邁粉」愛的抱抱。

至於高雄市長韓國瑜春節期間出國，陳其邁受訪說，「他很辛苦，春節期間就讓他好好休息。」（編輯：陳政偉）1080207

副總統陳建仁（前左3）返回高雄市旗山故鄉拜年並發放福袋，受鄉親熱情相迎，現場民眾大排長龍，場面熱烈。中央社記者程啟峰高雄攝 108年2月7日

總統府祕書長陳菊（前）行政院副院長陳其邁（2排左）7日陪同副總統陳建仁至高雄市旗山天后宮拜年並發放福袋，受到民眾熱情歡迎。中央社記者程啟峰高雄攝 108年2月7日

行政院副院長陳其邁7日陪同副總統陳建仁至高雄市旗山天后宮拜年並發放福袋，大批「邁粉」到場熱情相迎。中央社記者程啟峰高雄攝 108年2月7日