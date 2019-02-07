鶯料理 台南說不完的故事

鶯料理建於日本大正年間，當時有台南地下決策中心之稱，座落在台南舊城中心，是台南首座紀念性建築。中央社記者張榮祥台南攝 108年2月7日

廢墟中重生 展現日治風情3（中央社記者張榮祥台南7日電）一頭灰色虎斑貓懶洋洋地走過台南測候所旁的矮牆，一群遊客正拿著相機對著牆內日式建築猛按快門，這裡是「鶯料理」，從閒置到成為紀念性建築，這座料理亭有說不完的故事。

2013年12月4日晚上，華燈初上，台南測候所和台灣首廟天壇間的一座日治建築前擠滿了人，時任台南市長的賴清德正在主持點燈開放儀式，當時很多人都不知道這座建築就是有名的鶯料理，日治時期有「台南地下決策中心」之稱。

位於台南市中西區舊城中心的鶯料理，是由天野久吉在日本大正年間購地興建經營的高級料理亭，也是當時政商名流最喜交際應酬的場合之一，許多在檯面下的政策協商都是在此敲定，鶯料理因此聲名遠播；1923年（大正12年）裕仁皇太子巡視台南時，更被指名負責供應餐食。

鶯料理涵蓋「中棟」、「裡棟」、「表棟」等3棟建築物，從大門望去，映入眼簾的是表棟，表棟的右側是中棟和裡棟，從外觀來看，中棟和裡棟好似同一座建築，其實是有內外之分。

二戰後，鶯料理的土地建物被收歸國有，建築物本體一度是國立台南一中的宿舍，也被列為市定古蹟，後來荒廢，長期閒置，古蹟身分遭到撤消，更因登革熱肆虐，環境衛生遭到質疑，面臨拆除，引來民間團體和文史工作者的陳情，才得以保留下來。

2008年鳳凰颱風來襲，給了鶯料理重大打擊，表棟倒塌，所幸中棟和裡棟殘存，但也殘破不堪，隔年產權移交給台南市政府，讓鶯料理獲得重生的機會，市府整修中棟和裡棟，還營造了日式庭園。

鶯料理2013年12月點燈開放參觀時，天野久吉的孫子天野朝夫特地從日本到台南參加儀式，還捐贈爺爺遺留下來的舊器皿。2015年，鶯料理成為台南首座紀念性建築。

賴清德主政下的台南市政府，全力恢復日治建築原貌，2017年4月重建鶯料理的表棟建築，斥資新台幣1100萬元，2018年初完工，由美味求真股份有公司（阿霞飯店經營團隊）取得經營權，合約8年。

表棟建築由經營者取名為「鷲嶺食肆」，1樓販售輕食飲品，2樓是藝文展覽空間；整座鶯料理也委由美味求真公司管理，天野朝夫更送來一塊「感謝台南」的木匾，懸掛在裡棟。

走過風光歲月，從垂死到重生，鶯料理看盡台南舊城區的繁華，宛如廢墟的外觀不復存在，表棟、中棟和裡棟任人緬懷，遊客到台灣首廟天壇上香，或到台南測候所參觀時，別忘了到這2處景點中間的鶯料理逛逛，別有一番風情。（編輯：吳佳穎）1080207

台南鶯料理是天野久吉在日本大正年間創建經營的，天野久吉的孫子天野朝夫不只曾到場參觀，還捐贈爺爺的舊器皿，更送上「感謝台南」的木匾，懸掛在裡棟。中央社記者張榮祥台南攝 108年2月7日

台南鶯料理座落於舊城中心，位於台南測候所及台灣首廟天壇間，庭園也有濃濃的日本風。中央社記者張榮祥台南攝 108年2月7日