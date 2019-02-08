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彰化台鐵舊宿舍群 修澤蘭設計段長宿舍具特色

最新更新：2019/02/08 14:23

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）位於彰化市彰美路一段的彰化台鐵舊宿舍群已被列為文化景觀，其中由建築師修澤蘭設計的段長宿舍建築格式特殊，保存完整，已被登錄為歷史建築。

有「台灣第一女建築師」之譽的修澤蘭代表作品有陽明山中山樓、新店花園新城，全台不少教師會館、學校建築都出自她的設計。修澤蘭公元2016年逝世，享壽91歲。

據文化部文化資產局國家文化資產網資料，彰化台鐵舊宿舍群始建於1922年（大正11年），位於目前仍在運轉中的彰化扇形車庫對面，主要供鐵路職員及眷屬居住，聚落內除宿舍區，也設集會所、風呂場、福利社、理髮廳、幼稚園與防空洞等公共空間，是全台目前保存最完整鐵路宿舍群。

台鐵舊宿舍群和彰化扇形車庫相隔一條地下道，而段長宿舍建築格式特殊，具1950、60年代建築表徵，鋼筋水泥建築，空間格局配置，抿石子樓梯，幾何圖形鐵窗，在鐵路宿舍村內別具一格，深具保存價值。

彰化縣文化局長張雀芬表示，文資委員認為舊宿舍群歷經日治、第二次世界大戰後及美援等不同時期，建築反映出不同建築技術，具時代和歷史意義。

記者在彰化縣鐵路村文化再生協會理事長李佳龍帶領下，一探台鐵舊宿舍群現況，多棟磚造及木造宿舍雖年代久遠呈現破舊，但外觀大致良好，不難想見有人居住時的熱鬧情形，連幼稚園內水泥材質溜滑梯也都完整保存。

李佳龍說，協會訪談曾住過宿舍的台鐵員工，才得知段長宿舍居然是修澤蘭設計，宿舍鐵件窗花、懸臂和吊桿形式樓梯，以當時的年代來說是相當先進的設計。

此外，段長宿舍前院的防空洞內設計有階梯，通往兩處出口，其中一處已被封住，內部規劃有水泥椅及放腳處，可供長時間躲避，防空洞設計也融入段長宿舍庭院內，成為段長宿舍特色之一。（編輯：李明宗）1080208

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