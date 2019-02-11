逛街時疑出腳踹幼子 男遭裁定強制輔導

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市一名男子9日帶著兩名兒子到百貨公司逛街時，因管教4歲小兒子時出現疑似用腳踹的動作。市府社工帶孩子驗傷後發現有輕微傷勢，將安排家長接受強制性親職教育輔導。

有民眾昨天在臉書爆料公社發文並附上一段疑似父親用腳踹年幼兒子的影片引起熱議。台南市警方循線找到當事人，初步檢視男童沒有受傷，父親戴姓男子強調是為了管教作勢嚇嚇男童，沒有踹到。

台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任鄭妙君今天受訪表示，社會局昨天指派社工人員協同警方進行關懷訪視，了解孩童受照顧狀況。經社工安排至醫院急診診療驗傷結果，發現男童有右手擦傷、輕微腹壁挫傷等狀況；經X光檢查沒有發現骨骼陳舊傷或其他異常。

鄭妙君表示，當事家庭過往沒有兒虐或高風險通報紀錄，父母雙方均有固定工作，孩童平時由祖父母負責主要照顧工作。影片中的父親的管教行為不適當，考量父親往後還有照顧、教養孩童責任，以輔導為主要方式。社會局將依兒童及少年褔利與權益保障法，針對孩童父親開立「強制性親職教育輔導」處分。

她說，將安排家長上課，協助家長建立正確的溝通與教養方式。若家長沒有參加課程，可依法開罰新台幣6萬元至30萬元。社會局社工也會持續追蹤孩童的受照顧狀況，以保障兒少的受照顧權益。（編輯：翁翠萍）1080211