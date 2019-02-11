新春團拜 盧秀燕許3大目標打造幸福城市

（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市長盧秀燕今天在市府新春團拜中以「為家人服務的心情」鼓勵市府團隊積極施政，她表示，新的一年以「拚經濟、整治空氣、建設教育文化」為3大目標，打造台中幸福城市。

春節連假後新春開工第一天，台中市政府舉行新春團拜，前台中市長胡志強夫婦也應邀出席，會場以文心蘭、百合等在地盛產花卉布置，還有祥獅獻瑞等表演，現場洋溢濃濃節慶氣氛。

盧秀燕表示，迎接新的一年，期勉市府團隊以「為家人服務的心情」好好施政，愉快勝任工作。新年3項目標首要拚經濟，讓勞、資方都能賺大錢過好日子。近期她收到很多台商「鮭魚返鄉」的意願，看見台中契機，因此市府開設台商專區，提供一站式服務，歡迎全世界台商回台中投資，也鼓勵年輕遊子回台中服務。

盧秀燕指出，第二項目標是整治空氣，經過要求台電降載等措施，台中空氣品質比歷年同一時期好轉，但仍須努力，新的一年市府絕不手軟，要繼續加油，讓藍天再現，還市民呼吸權。

至於第三項目標推動教育文化，盧秀燕認為，教育是百年樹人志業，不能因為短期看不到成效就偏廢，反而要更加重視，台中已是第二大城市，素質也要繼續提升，建設台中幸福家園。

「好久不見，非常想念！」胡志強表示，昨天跟太太邵曉鈴說收到市府請帖，一定要到市府參加團拜，他看見整個市府團隊更優秀，期盼大家永遠幸福、健康、快樂。邵曉鈴也祝賀所有好朋友幸福快樂，永遠甜甜蜜蜜。（編輯：翁翠萍）1080211