侯友宜12日訪鄭文燦 盼新北桃園合作

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市長侯友宜繼訪問基隆市府後，明天將率局處首長拜訪桃園市長鄭文燦，希望兩市合作，建構一個長久的制度來解決新北市跟桃園間所有的問題。

今天市府6樓大禮堂舉辦新春團拜茶會，氣氛和諧，侯友宜受訪談到新年新希望時表示，市府團隊已經上手了一個多月，希望團隊能夠更快速有效解決民眾的問題，不管是都更、招商及交通、治安、環境，要全力以赴，一起拚出一個好成績。

侯友宜表示，明天將拜訪桃園市政府，他和鄭文燦在過年前就有連絡，兩人長期以來就是好朋友，希望新北市相臨的台北、基隆、桃園、宜蘭等縣市能建構成一個大台北，希望每一個連結點都有新北市，新北市也要在縣市互相彼此合作，創造更多市民有感的政績。

他表示，他明天率各局處首長跟鄭文燦見面，兩市初步規劃討論交通、水利及軌道建設、環保等議題，希望能建構一個比較長久的制度，來解決新北跟桃園間所有的問題。

至於媒體詢及侯友宜對前市長朱立倫擬在台北市成立競選辦公室的看法，侯友宜表示，「我就送個花吧，給他祝福一下，起碼他跨出了他想做的第一步」，希望朱立倫加油。

侯友宜隨後到新北市議會參加新春團拜並表示，議會與市府本身就是要並肩作戰，他非常尊重議會，希望盡全力溝通協調，讓今年的總預算能在臨時會中通過，趕快投入建設，讓市民對市府的建設能夠有感。（編輯：張銘坤）1080211