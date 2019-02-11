上班首日團拜 韓國瑜勉市府成為服務型團隊

開春上班首日團拜，高雄市長韓國瑜（圖）11日致詞勉勵市府團隊要成為滿足市民需要與各方期待的服務型團隊，並表示新時代已經來臨，高雄市在新的一年將充滿歡樂及富庶。中央社記者陳朝福攝 108年2月11日

（中央社記者陳朝福高雄11日電）今天開春上班首日團拜，高雄市長韓國瑜勉市府團隊成為滿足市民需要與各方期待的服務型團隊。他受訪時說，月底出訪新加坡、馬來西亞，將全力行銷高雄的農漁產品。

高雄市政府舉行員工新春團拜，韓國瑜率局處首長向市府員工拜年，期許新的一年三陽開泰、否極泰來，期勉市府團隊要成為滿足市民需要與各方期待的服務型團隊。否極泰來就是所有過去的陰暗、不愉快都已離開，2019將是充滿歡笑、陽光的一年，新時代已經來臨，高雄市在新的一年將充滿歡樂及富庶。

韓國瑜將於24日至27日前往馬來西亞和新加坡行銷高雄農漁產品和拜會相關人員；他說，如果能會見高層官員，推銷高雄，讓對方對高雄有更進一步的了解，都會爭取這樣的機會。

對於有媒體曝光交流和簽訂合作契約計畫行程，規劃與馬來西亞農業部長等人會面，韓國瑜表示正在安排，他說，任何時間，身為市長不停推銷、行銷高雄很重要，所有高層次的安排都樂意接受。行銷、推銷高雄要夜以繼日，必須不停地去做。

繼出訪馬來西亞和新加坡行銷高雄農漁產品後，高雄市政府也規劃安排韓國瑜出訪中國大陸行銷高雄，並以南方城市為主要訪問對象。（編輯：陳俊碩）1080211