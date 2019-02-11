潭子搖滾馬鈴薯 親子體驗田園樂趣

為推廣在地馬鈴薯，潭子區農會辦理「潭子搖滾馬鈴薯」系列活動16日將登場，民眾可免費體驗採收馬鈴薯，立委洪慈庸（左2）11日出席推廣記者會，支持在地農業。中央社記者趙麗妍攝 108年2月11日

（中央社記者趙麗妍台中11日電）為促銷在地馬鈴薯，潭子區農會16日起推出「潭子搖滾馬鈴薯」系列活動，民眾可免費體驗採收馬鈴薯，還可把親手挖的馬鈴薯帶回家，歡迎親子體驗田園樂趣。

「潭農百週年慶─搖滾馬鈴薯」記者會、潭子區農會與玉美研究股份有限公司食品廠締約儀式今天舉行，盼增加與在地青農契作，提升優質馬鈴薯銷售通路。立法委員洪慈庸出席見證。

潭子區農會總幹事林淑茵說，潭子地區馬鈴薯年產量全台第五大，為大力推廣品質優良的在地馬鈴薯，結合今年潭子區農會100歲慶祝活動及農民節表彰大會，延續並擴大舉辦「潭農百週年慶─搖滾馬鈴薯」。

林淑茵盼藉由音樂演唱活動，吸引青年返鄉了解農業，也增加旅客與小朋友共同接觸田園的機會，感謝農委會與洪慈庸支持在地活動，將努力延續下去。

洪慈庸指搖滾馬鈴薯是從農村再生與鄉土文化角度出發，去年超過萬人參與，奠定潭子在地農業文化品牌基礎，今年邁向第2年，會持續協助爭取中央補助，希望透過音樂等活動讓在地農特產品有不同的行銷方式。

「潭農百週年慶─搖滾馬鈴薯」活動16日下午在潭農東寶倉庫旁登場，規畫推出在地農產推廣、青創市集、馬鈴薯料理辦桌、馬鈴薯PK賽、免費DIY採收體驗、搖滾馬鈴薯音樂會。（編輯：翁翠萍）1080211