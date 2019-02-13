陳佩琪淚灑法庭 柯文哲：她實在太辛苦

（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天向法院訴請三立電視台等賠償500萬元，並哽咽表示被潑糞水，對此柯文哲說「她實在太辛苦了」，並說有時候媒體攻擊太過，「太太內心會不平」。

陳佩琪認為去年5月25日三立電視公司「54新觀點」節目刻意扭曲她及柯文哲的監察院申報財產資料，發函要求登報道歉但未獲回應，委請律師向北院遞狀。陳佩琪今天出庭，並哽咽表示節目對她潑了又黑又臭的糞水後，還要叫她自己提著清水上節目洗乾淨，她完全無法接受。

柯文哲今天出席投資台北論壇，會前接受媒體聯訪時表示陳佩琪「實在是太辛苦了」，並坦言自己是不負責任的先生，整天在外面工作，家裡事務都是陳佩琪打理，被講當然會不高興。

柯文哲說，有一陣子媒體攻擊太過，他自己是比較無所謂，「但陳佩琪比較正常人，她就覺得憤恨不平」。

而柯文哲3月訪美，但華府台僑並未打算接待，原因是「覺得市長對於台灣主體意識堅定方面，我們沒辦法有足夠的信心」，對此柯文哲則回應，社會上不可能百分百的人都支持，市府會釋出最大善意、辦餐會的話也歡迎台僑來，若他們不出席也沒辦法。（編輯：李錫璋）1080213