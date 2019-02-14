基隆軍港西遷 總統：預定3年後實體搬遷

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）總統蔡英文今天出席基隆港區新春團拜致詞表示，基隆軍港西遷進度稍微超前，預定3年後就可以進行實體搬遷。

蔡總統上午10時在基隆市長林右昌、立法委員蔡適應、港務公司董事長吳宗榮等人陪同下，前往基隆出席由基隆港務分公司舉辦的「基隆港區各界108年新春團拜聯誼活動」。

總統致詞說，從林右昌當選基隆市長後，基隆開始城市再造工程，期間林右昌全心投入，也有中央各部會全力支援，加上蔡適應在立法院的協助，使整個基隆的城市再造工程可以順利且加速的執行。

總統表示，近來基隆確實有很大的不一樣，不僅市容變得更整齊、清潔，林右昌也提供市民很多貼心照顧。如果基隆港能改造成功，也是基隆城市改造最重要的動力來源，自從擔任總統以來，基隆港的改造工程一直是自己最關心事情，謝謝大家的努力，也希望改造工程能更快速且有效率的完成。

總統說，過去3年來在林右昌的支持和蔡適應的奔走下，軍港西遷順利進行，甚至還稍微超過原先的進度，預定3年後就可以進行實體搬遷。

總統說，未來在基隆輕軌和大基隆歷史場景等計畫執行後，基隆港市核心區的景觀一定會越來越美麗，新的基隆正在快速進步中，未來市政團隊在有能力、有遠見的林右昌帶領下，加上立法院有最瞭解在地、全力爭取預算緊盯進度的蔡適應，一定能讓基隆再現風華。

總統說，市府有林右昌，國會有蔡適應，還有總統對基隆相挺的心，基隆港就是基隆發展最核心所在，未來要拜託大家齊心協力繼續為基隆繁榮發展打拚努力。（編輯：李錫璋）1080214