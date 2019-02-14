柯文哲：中華民國與台灣是現在最大公約數

台北市長柯文哲（圖）13日拋出「國家」論述，他14日上午出席江南市場BOT案大樓啟用典禮接受媒體採訪時說，中華民國與台灣還是現在的最大公約數，要先慢慢尋求共識，否則「如果內部都亂成一團，怎麼跟對岸和美國談」。中央社記者王飛華攝 108年2月14日

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北市長柯文哲昨天拋出「國家」論述，他今天說，中華民國與台灣還是現在的最大公約數，要先慢慢尋求共識，否則「如果內部都亂成一團，怎麼跟對岸和美國談」。

柯文哲昨天在投資台北論壇與財訊雙週刊社長謝金河對談，談到台灣定位時表示要從「國家」兩字下手，國是中華民國，家是台灣，而這兩字就能解決台灣現在的問題。

他上午出席江南市場BOT案大樓啟用典禮，接受媒體訪問時進一步表示，中華民國與台灣還是現在的最大公約數，內部必須先尋求共識，否則外部更沒辦法談，他說，以這共識為基礎，才能和中國、美國說明與協調。

有媒體詢問柯文哲，「國家」說法是否為他的兩岸新論述，柯文哲僅說，統獨是假議題，美國現階段不會讓台灣統一或獨立，但在台灣社會卻是一個真問題，「真的把台灣搞垮了」。

有媒體質疑「國家」的說法是否能降低兩岸一家親論述引起的衝突，柯文哲重申，兩岸一家親只是表明他的態度，「我要表明我沒有要為敵，故意搞去中化、去蔣化」，強調他表明自己願意交流。

他說，但回過頭來，國防與經濟力量該準備的還是要準備，國際政治非常現實，柯文哲舉自己先前參訪荷蘭為例，指部分城市相當友善，原因當地有台灣大廠捷安特與華碩，若沒有大廠，對方也只會「應付應付」，代表國防與經濟才是根本。

對於高雄市長韓國瑜提出「兩岸你儂我儂」，柯文哲說，詳細說明要詢問韓國瑜，而他自己是外科醫師，比較不注重名詞，而是注重內容。（編輯：張銘坤）1080214