黃偉哲：施政不先敲鑼打鼓 解決問題是原則

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市長黃偉哲上任滿月給自己打了75分的成績，他說，施政原則是「先解決問題，不是先敲鑼打鼓」。他也提到高雄市長韓國瑜在經濟面、城市發展面上確實帶來壓力。

黃偉哲今天接受Hit Fm聯播網「周玉蔻嗆新聞」專訪表示，高雄市長韓國瑜網路聲量大，不過新聞能見度不是那麼重要，何況新聞不是全部都是正面的；上任至今，每天都在「拆解炸彈」，不斷的危機處理，對他來說，先解決問題才是原則，解決後再呈現結果，而不是先敲鑼打鼓，後來卻做不到。

黃偉哲表示，給自己「市政滿月」成績是75分，希望自己應有85分以上，目前他做的都是危機處理，包括垃圾掩埋場、房屋稅等，但這些是地方議題，宣傳不到台北；有人說台南觀光客減少，其實今年過年遊客不減反增，是兩位數成長，「只是我們沒有敲鑼打鼓的宣傳」。

黃偉哲也否認「被派系綁架」說法，否則不會把前台南市長賴清德的政策改掉。至於民進黨在台南市議會議長選舉失利，黃偉哲說，「對我們來說是很大的挫敗，當然也是恥辱」。

不過，黃偉哲稱許賴清德是令人敬佩的政治家，他說，賴清德沒做過任何市政指導，私下也沒有任何埋怨和不滿，賴清德不會居功，也未干預人事部署，他曾問過賴清德有關人事問題，賴清德說讓他自己決定，賴清德只說「這個團隊是可以打仗的團隊」。

至於民進黨中評會昨天決議開除台南市議長郭信良黨籍，黃偉哲坦承確實會讓府會關係更加艱困，可能天天都要拆除炸彈，但這是中央的決定，他也尊重黨團決定。

媒體問到安排南北城市交流，黃偉哲表示，拜會不分藍綠，不排除拜會韓國瑜，也將拜會新北市長侯友宜。韓國瑜給他的壓力很大，政治面沒有壓力，但在經濟面、城市發展面上確實有壓力。

對於韓國瑜的兩岸政策，黃偉哲說，「你儂我儂」不是兩岸政策，應該是用在情人節的話語，如果兩岸想要你儂我儂，也要先看看對方是不是「恐怖情人」。

台南市第二選區立委將於3月16日補選，黃偉哲說，如果民進黨輸了會很慘，因2008年以後，民進黨在台南的立委選舉都是全壘打，被翻轉的話真的會很慘，若被翻轉，2020年立委選舉就會很可怕。(編輯:孫承武) 1080214