澎湖寒冬員警執勤 警政署長充交警關心制服保暖

（中央社澎湖縣14日電）內政部警政署長陳家欽抵澎慰勞基層員警，肯定對春節期間治安與交通維護，營造安心環境的辛勞，表達慰勉，尤其對於新式制服，員警在寒冬中執勤夠不夠禦寒保暖，最為關切。

澎湖縣政府警察局今天發布新聞指出，署長陳家欽昨天抵澎，在警局長賈樂吉陪同下分赴馬公分局與交通隊座談時，慰勞基層員警辛勞，亦轉達總統蔡英文關心員警執勤安全與自身健康照護情形，並致贈慰問金。

陳家欽還親自擔任交通警察來宣導交通安全，期許澎湖除了治安平穩外，也能提供民眾有一個安心的用路環境，讓澎湖成為一個宜居的樂活城市。

陳家欽特別關心新式制服夠不夠禦寒保暖，尤其澎湖員警在凜冽的東北季風下服勤，更應有禦寒保暖等作用，才讓員警能安心的執勤。

陳家欽署長昨天抵澎慰勉基層員警外，還拜會縣長賴峰偉，就治安工作交換意見，最主要是因應高階警警界異動，現任局長賈樂吉可能異動高升，特別向縣長提出新任局長的人選徵詢。（編輯：黃世雅）1080214

內政部警政署長陳家欽（中）13日前往澎湖慰勞基層員警辛勞，肯定大家在春節期間對治安與交通維護，並致贈慰問金。（澎湖縣警局提供）中央社 108年2月14日