警政署長視察金門 傳達蔡總統關懷員警

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）警政署長陳家欽今天視察金門，祝賀員警新春愉快，並與基層員警座談，傾聽員警對警政建議。陳家欽同時傳達總統蔡英文對員警的關懷，表示員警將可比照軍士官醫療照護的待遇。

陳家欽在縣警局長劉耀欽陪同下，先來到金城派出所勉勵員警，並檢視員警的居住環境、勤休與健康、員警編制及新式制服換發情形，隨後在所內與基層員警座談並慰問，激勵員警士氣，為警察在重要節日期間，全力投入治安、交通及為民服務工作表達慰勉之意。

在座談中，陳家欽就縣警局特殊任務警力編組、巡佐編列主管加給、教官資積加分、兩岸共同打擊犯罪、成立金城第二派出所、員警健檢及俸點提升等，與員警深入交換意見。

陳家欽同時傳達蔡總統對員警的關懷，表示員警的健康將比照軍士官等醫療照護的待遇。座談後，陳家欽並頒發慰問金慰勉員警辛勞，激勵工作士氣。

拜會金門縣長楊鎮浯時，陳家欽就增加縣警局警力編制員額與楊鎮浯交換意見。陳家欽表示，隨著人口結構改變，警力配置應因地制宜彈性調整；楊鎮浯回應，金門因應小三通觀光客急迫需求，警力應通盤考量即時擴增。

陳家欽分別在金城分局及縣警局前與員警合影留念，期勉員警配合各項施政作為及工作理念為民服務，共同營造金門縣安居樂業的優質環境。（編輯：方沛清）1080214

警政署長陳家欽（左）14日到金門視察，並頒發慰問金慰勉員警辛勞，由金城分局副分局長許國政（前右）代表接受。（金門縣警察局提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年2月14日