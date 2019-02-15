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跨越51歲距離 24歲台男與英國老爹同婚廝守

最新更新：2019/02/15 13:32
苗栗縣24歲青年趙守泉（右）3年前至英國旅遊，遇到75歲 Andy，雙方墜入愛河並決定結婚、終身相守。（圖取自許常德的地下手記臉書facebook.com）
苗栗縣24歲青年趙守泉（右）3年前至英國旅遊，遇到75歲 Andy，雙方墜入愛河並決定結婚、終身相守。（圖取自許常德的地下手記臉書facebook.com）

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣24歲青年趙守泉3年前至英國旅遊，遇到75歲Andy，雙方墜入愛河並決定結婚、終身相守，趙守泉今天表示，家人都在台灣，因此決定在苗栗舉辦婚禮和家人一起分享喜悅。

趙守泉表示，就讀大學2年級時前往英國遊玩，但身在英國的友人工作較忙，找來Andy協助接待他，當時有點擔心，人生地不熟，加上對方又是陌生人，不過碰面相處之後，竟開始覺得「自己有點喜歡他」。

趙守泉說，雖然Andy已經75歲，不過與他正式交往約2年半的時間，平常相處起來感覺「滿實在的」也很貼心、很細心、很溫柔，因此決定和他攜手走入紅毯。

針對跨越性別、年齡和國籍的婚姻，趙守泉興奮表示，家人從他和Andy的互動中，已經知道雙方關係，全家人不但沒有反對，最近還開始幫忙籌備婚禮，更獲得開明父親大方支持，只說：「日子是你們自己在過，不用管別人怎麼想！」讓他感動不已。

趙守泉指出，與Andy結婚，也是有「現實」面的考量，因為畢業之後面臨就業，如果自己在台灣工作，Andy必須面對生活環境、氣候、食物和語言的改變，另外還有就醫、回診等問題，對Andy來說幾乎都是不可能達成，雙方經過理性溝通後，決定婚後在英國居住。

台灣苗栗家鄉民風相對純樸保守，趙守泉仍決定、也希望和家人一起完成這件事情。他說，Andy的家人也從英國來到台灣，準備共同參加婚禮，儘管可能會有異樣的眼光，但結婚畢竟是兩家人的事情，只要雙方家人都給予祝福，就心滿意足。

籌備婚禮過程，趙守泉也特別感謝知名音樂製作人許常德，費心幫忙協助拍攝婚紗照，16日將在苗栗火車站舉辦婚禮，許老師的想法和建議都「很特別」，相信一定可以留下難忘的回憶。（編輯：黃世雅）1080215

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