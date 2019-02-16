史艷文電視布袋戲偶 雲林縣文化處展出

雲林縣文化處16日起舉辦布袋戲偶特展，展出雲林縣「偶的家」戲偶文創園區創辦人徐炎卿早年雕刻的電視版戲偶及Q版4大美人等戲偶，展現布袋戲傳統工藝之美。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年2月16日

（中央社記者江俊亮雲林縣16日電）雲林縣政府文化處今天起舉辦「百年工藝，傳承與創新」布袋戲偶特展，展出布袋戲偶藝師徐炎卿早年雕刻的史艷文、藏鏡人等珍貴戲偶。

4、5、6年級生對於電視布袋戲「雲州大儒俠」應該不陌生，尤其中午時分播出史艷文大戰藏鏡人戲碼，許多人紛紛放下手邊工作，守在電視機前觀看，締造極高的收視率。

雲林縣文化處今天起至3月3日在展覽館3樓舉辦布袋戲偶特展，展出雲林縣「偶的家」戲偶文創園區創辦人徐炎卿早年雕刻的電視版戲偶及Ｑ版四大美人等戲偶，展現布袋戲傳統工藝之美。

「偶的家」執行長徐建彰表示，許多人認為傳統布袋戲產業已經式微，但他認為布袋戲早已深入常民生活之中，甚至登上大銀幕及國際舞台，希望藉由這次展現，讓民眾一窺布袋戲偶半世紀來的演變過程。

雲林縣政府文化處展覽藝術科長陳世訓表示，「偶的家」由布袋戲偶藝師徐炎卿於1974年創立，這次展出徐炎卿1977年雕刻的「雲州大儒俠」主要靈魂戲偶史艷文、藏鏡人等，相當珍貴。

陳世訓指出，這次還展出徐建彰創作的天地五行（金木水火土）電視版戲偶，以及Ｑ版四大美人及媽祖戲偶，展現布袋戲雕刻、刺繡、服裝設計等工藝之美。（編輯：吳佳穎）1080216