總統候選人兼任黨魁 王金平：講法很有創意

（中央社記者趙麗妍台中17日電）中國國民黨主席吳敦義日前提出，他同意獲得國民黨提名參選總統者，應該同時擔任黨主席。前立法院長王金平今天表示，非常有創意的講法。

吳敦義日前接受廣播媒體訪問指出，有人建議，若獲得國民黨提名參選總統，應該同時擔任黨主席，對此他完全同意。

王金平今天出席媒體記者婚宴前接受媒體訪問表示，「非常有創意的講法，我們十分的認同，如果能夠現在就能把制度建立好，開始實施，誰願意當主席的，就盡量朝這個方向讓他去當候選人」。

他指出，黨的總統候選人兼任黨主席的想法很好，他同意，但建立這個制度是還很久的事，在這次的初選上，恐怕也不容易達成。

針對國民黨總統參選人的黨內初選機制，王金平表示，初選方法的問題他不涉入，沒有一項方法是能真正公平公正，都有其優缺點，他不涉入這類的爭議，「黨中央怎麼決定，我們怎麼遵行」。

王金平說，黨是用全黨最有利的方向作考量，黨所做的決定，他都會遵行，大家要無私，大家也要不惜為自己考量。

針對副總統的搭檔人選，王金平說，等到真正成為黨的候選人，再來考量都還來得及，現在言之過早。（編輯：翁翠萍）1080217