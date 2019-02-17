指議員許淑華政治操作 北市公園處長失言道歉

（中央社記者陳怡璇、梁珮綺台北17日電）北市公園處長黃立遠今被捕捉到跟市長柯文哲談話，稱台北市議員許淑華與其他議員政治操作栽植花木議題。對此，工務局表示此為私下談話，黃立遠會親自致電許淑華道歉。

蘋果日報報導，台北市長柯文哲與北市工務局公園路燈工程管理處長黃立遠在前往陽明山花季開幕典禮時，黃立遠說「被當成政治議題這樣...我們還是有在種」，柯文哲回「不要因為人家反對就不敢」，隨即問是哪位議員反對，黃立遠點名許淑華後，柯文哲就飆了髒話。

工務局晚間發新聞稿表示，106年11月30日工務委員會審查預算時，因數位議員對種植杜鵑花的效果及範圍有意見，因此暫擱這筆預算新台幣826萬元，但經工務局溝通後，議員勉為接受，但附帶決議隔年不得再編列這筆預算。這筆預算最後政黨協商時以600萬元法定預算通過，並在107年執行。

柯文哲是在陽明山花季開幕前，私下詢問杜鵑種植狀況與杜鵑花季預算是否順利編列執行，才有那段對話。

工務局表示，議員審查預算是本於職責，是黃立遠一時失言，黃立遠會親自致電向許淑華道歉。

台北市政府發言人劉奕霆說，現場背景音吵雜，從前後文無法了解事情全貌，無法評論與解釋，了解清楚後會再對外說明。

他強調，北市府絕對不會希望破壞府會關係。（編輯：李亨山）1080217