動物收容所疑虐貓 彰化動防所證實臨時員工所為

（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）隸屬彰化縣動物防疫所的「彰化縣流浪狗中途之家」，今天被爆員工疑虐待流浪貓，彰化縣動物防疫所長董孟治晚間證實，是流浪狗中途之家臨時人員所為，後續會有檢討改進措施。

總部設址台中市的台灣動物緊急救援小組今天接獲民眾傳來一段影片，內容是一名穿紅色上衣男子持鐵桿伸進鐵籠，用鐵環絞住一隻流浪貓脖子再強拖拉出，完全不顧貓咪痛苦掙扎，接著另一名人員持疑似針筒物品麻醉這隻黑貓後，男子還用腳踩著貓尾巴，完成作業後，再用鐵環勒住貓頸塞入運輸籠，過程可說粗暴。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，遇有攻擊性貓咪，可先用大毛巾包住安撫，再請獸醫師打針鎮定，若用毛巾仍無法制伏，可用吹箭或加長式伸縮注射桿；民眾指影片去年底在彰化縣流浪狗中途之家拍攝，實在不解為何專業收容單位出現如此不專業做法，簡直像幾十年前野蠻做事方式。

中央社記者詢問如何確定案發地？倪京台說，傳送影片民眾「明確」指控在彰化縣流浪狗中途之家，但礙於某些因素，至今才公開，幾名去過中途之家的小組成員看過影片，也認為場景「非常像」，但他也無法百分百確定，不過就算是其他單位，也不該有這種行為。

彰化縣動物防疫所長董孟治說，經過初步調查及看完影片，影片確實在彰化縣流浪狗中途之家拍攝，持鐵桿的紅衣男子是中途之家臨時人員，明天會正式發新聞稿說明，且後續將男子送考績會並檢討改進措施。（編輯：陳俊碩）1080217