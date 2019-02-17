這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
連2年登全球百大旅遊地 澎湖南寮小農村怎麼做到的
生活

連2年登全球百大旅遊地 澎湖南寮小農村怎麼做到的

柏林影展以色列片擒金熊獎 中國演員包辦影帝后
娛樂

柏林影展以色列片擒金熊獎 中國演員包辦影帝后

24歲台男與75歲英國老爹苗栗完婚 500人獻花祝福
生活

24歲台男與75歲英國老爹苗栗完婚 500人獻花祝福

柯瑞老媽飆出經典Logo Shot 投籃大賽比兒子還厲害
運動

柯瑞老媽飆出經典Logo Shot 投籃大賽比兒子還厲害

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

動物收容所疑虐貓 彰化動防所證實臨時員工所為

最新更新：2019/02/17 21:11

（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）隸屬彰化縣動物防疫所的「彰化縣流浪狗中途之家」，今天被爆員工疑虐待流浪貓，彰化縣動物防疫所長董孟治晚間證實，是流浪狗中途之家臨時人員所為，後續會有檢討改進措施。

總部設址台中市的台灣動物緊急救援小組今天接獲民眾傳來一段影片，內容是一名穿紅色上衣男子持鐵桿伸進鐵籠，用鐵環絞住一隻流浪貓脖子再強拖拉出，完全不顧貓咪痛苦掙扎，接著另一名人員持疑似針筒物品麻醉這隻黑貓後，男子還用腳踩著貓尾巴，完成作業後，再用鐵環勒住貓頸塞入運輸籠，過程可說粗暴。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，遇有攻擊性貓咪，可先用大毛巾包住安撫，再請獸醫師打針鎮定，若用毛巾仍無法制伏，可用吹箭或加長式伸縮注射桿；民眾指影片去年底在彰化縣流浪狗中途之家拍攝，實在不解為何專業收容單位出現如此不專業做法，簡直像幾十年前野蠻做事方式。

中央社記者詢問如何確定案發地？倪京台說，傳送影片民眾「明確」指控在彰化縣流浪狗中途之家，但礙於某些因素，至今才公開，幾名去過中途之家的小組成員看過影片，也認為場景「非常像」，但他也無法百分百確定，不過就算是其他單位，也不該有這種行為。

彰化縣動物防疫所長董孟治說，經過初步調查及看完影片，影片確實在彰化縣流浪狗中途之家拍攝，持鐵桿的紅衣男子是中途之家臨時人員，明天會正式發新聞稿說明，且後續將男子送考績會並檢討改進措施。（編輯：陳俊碩）1080217

地機族