何煖軒是否異動 鄭文燦：華航還有事情要復原

華航機師罷工落幕，華航人事是否有異動，桃園市長鄭文燦（圖）18日上午接受「Hit Fm周玉蔻嗆新聞」專訪時表示，行政院與交通部應該就罷工事件告一段落後，再去討論這些問題，華航有許多事情還在復原。（Hit Fm周玉蔻嗆新聞製作單位提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年2月18日

（中央社記者邱俊欽桃園18日電）華航機師罷工落幕，針對華航人事是否有異動，桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，行政院與交通部應該針對罷工事件告一段落後，再去討論這些問題，華航有許多事情還在復原。

鄭文燦上午接受「Hit Fm周玉蔻嗆新聞」專訪時表示，華航在上次空服員罷工時，被社會批評華航讓步太多，因此華航這次對機師罷工的成本考量比較敏感。

對於華航董事長職位是否牽涉到民進黨內派系鬥爭，而產生人事調整，鄭文燦說，如果執政垮了，人民沒有信心，談派系是沒有意義的。他跟交通部長林佳龍有很深的交情，也有很深的信任，所以不會有這個問題。

至於有傳聞指出「交通部次長王國材將接任華航董事長」、「交通部管不住華航董事長何煖軒，只有鄭文燦管得住」，鄭文燦說，這句話是有傷害性的，講話的人要對內容負責。由於華航由航發會派出官股法人代表，屬於公司治理的溝通，他則是負責溝通勞資關係，希望彼此妥協。

鄭文燦也說，現在的執政會被挑戰，有很大的原因就是「太過從位置角度去看問題」，今天華航的公司治理最大的問題是華航要適應工會，要達成共識，「華航問題不是只有換董事長一個人可以解決」。

主持人問到華航本週是否有人事異動計畫，鄭文燦說，行政院與交通部應該針對罷工事件檢討告一段落後，再去討論這些問題，現在華航還在復原，很多航班都還沒飛、華航損失要統計、華航形象、華航與工會談判都要在2月下旬進行。

至於民進黨內是否有「保何派」的呼聲，鄭文燦說，目前沒有人討論這問題，華航應該要做內部檢討，目前不應該會有「保何煖軒」問題，這種說法是太過用「人的角度」看問題。

另外，若是「何煖軒被換掉，是否代表是鄭文燦在政治上很大失敗」，鄭文燦說，他不會這樣看。人事調整是由府院處理，這是屬於高階的政治問題。

鄭文燦說，華航機師罷工和政治無關，是華航與工會溝通失敗，造成國家、政府受傷，桃園市政府是以「公親」角度處理問題，工會、華航最後也都接受市府建議；他認為「協調要有耐心，不要太急」。（編輯：張銘坤）1080218