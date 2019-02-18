柯文哲粗口批議員 許淑華落淚：承受羞辱很委屈

台北市長柯文哲與市府工務局公園路燈工程管理處長黃立遠談到民進黨台北市議員許淑華時爆粗口，許淑華（中）18日受訪表示，真的很委屈，自認是幫民眾好好把關預算案，卻不知要承受如此羞辱，一度哽咽落淚。中央社記者黃麗芸攝 108年2月18日

（中央社記者黃麗芸台北18日電）台北市長柯文哲和下屬談到民主進步黨籍台北市議員許淑華時爆粗口，許淑華今天接受媒體聯訪時落淚表示，真的很委屈，自認是幫民眾好好把關預算案，卻不知要承受如此羞辱。

柯文哲昨天出席陽明山花季，步行到開幕式場地時與台北市政府工務局公園路燈工程管理處長黃立遠談話，黃立遠說，「被當成政治議題這樣...我們還是有在種」；柯文哲表示，「不要因為人家反對就不敢」，並問哪名議員反對，黃立遠說，「許淑華」，柯文哲大爆粗口。

工務局晚間發布新聞稿指民國106年11月30日審查預算案時，數名議員對種杜鵑花效果及範圍有意見，一度暫擱。

許淑華上午表示，真的很委屈，議會監督北市府預算案，自認是幫民眾好好把關，卻不知要承受如此羞辱，台北市政應好好往前推進。

她說，高雄市長韓國瑜上任後積極推動發展高雄觀光人潮和經濟，台北不應退步，盡講這些雞毛蒜皮小事，應好好認真思考、論述如何讓台北前進和讓台灣發展。

許淑華哽咽說，柯文哲應大氣一點，好好處理台北城市發展，不要每次北市府內部鬥爭，或局處首長以政治操作影響柯文哲的府會關係互動，這樣處理不太好。（編輯：李明宗）1080218