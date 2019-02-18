柯文哲會李文輝談雙城論壇 持續著重青年交流

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市長柯文哲今天與上海市台辦主任李文輝等人會面，磋商雙城論壇相關事宜；發言人劉奕霆會後轉述，雙方將持續著重青年交流，以及考量納入電競、電商與物流等產業。

第10屆台北上海雙城論壇將在上海市舉行，柯文哲上午與李文輝、上海市台辦副主任李驍東等一行人會面，磋商相關事宜，雙方會談約30分鐘。

李文輝約上午10時55分左右抵達，面對媒體提問僅說「新年好」，便踏入貴賓室；離開時表示，雙城論壇已討論出「很大的方向」。

劉奕霆會後轉述，北市府在會談中表達願意持續舉辦雙城論壇的意願，雙方也商談大致方向，像是2017年在上海舉辦的雙城論壇，雙邊高中生進行街舞表演，商定持續著重青年交流，並會納入電競、電商及物流等產業。

他也表示，台灣至少有50萬人在上海經商，所以柯文哲也希望能將經濟納入討論議題，由台商表達需求，雙邊政府給予協助。

至於時程，劉奕霆說，往年都是在7、8月舉行，詳細時間尚待雙方幕僚磋商。

有媒體詢問，此次會談是否談及兩岸一家親、九二共識等論述，劉奕霆說，「完全沒有提到，就雙城論壇內容作討論」。（編輯：張銘坤）1080218