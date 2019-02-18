經營健康器材有成 金門旅台鄉親贈按摩椅

經營健康器材的金門縣烈嶼鄉親洪振威（前排右3）在堂兄洪志合（站立者前排中）引薦下，18日捐贈6台按摩器材給大同之家，關懷家鄉長者。中央社記者黃慧敏攝 108年2月18日

（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）經營健康器材的金門縣烈嶼鄉親洪振威今天捐贈6台按摩器材給大同之家；大同之家再轉贈4台給松柏園、福田家園和晨光教養家園，讓更多弱勢族群共享鄉親回饋家鄉的愛心。

洪振威18歲金門高職畢業後到台灣發展，投入經營健康器材。春節連假期間，他應台開風獅爺廣場邀請來金展售，在堂兄洪志合引荐下，捐贈自家產品給大同之家，回饋家鄉。

洪振威說，金門老人化日趨嚴重，許多年輕人長年在外打拼，留下長輩在家鄉乏人照顧；因此利用返鄉展售的機會，捐贈按摩椅6台給大同之家，讓運動量不足的長輩，或是腰酸背痛的老人家，可藉由按摩達到舒筋活骨、打通血路等功效。

離開金門32年，洪振威只有在逢年過節時返家，每次都是來去匆匆。他說，因為這次春節的展售，也有機會在家鄉停留較長時間，過去的回憶都回來了。他感激家鄉的栽培，盼自己盡棉薄之力拋磚引玉，喚起民眾對長輩健康的重視。

大同之家主任楊志斌感謝洪振威的義舉，並將4台按摩椅轉贈給松柏園、福田家園和晨光教養家園等其他社福機構，讓金門的弱勢族群共享鄉親的愛心。(編輯:孫承武) 1080218

金門縣烈嶼鄉親洪振威（站立者前右）18日捐贈6台按摩器材給大同之家，由大同之家主任楊志斌（站立者前左）致贈感謝狀給洪振威。中央社記者黃慧敏攝 108年2月18日