翁章梁帶領學童下田學插秧 推廣食農教育

（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）嘉義縣長翁章梁今天帶領嘉縣大同國小學童下田學插秧，他說，嘉縣是農業大縣，食農教育非常重要，讓小朋友捲起褲管，腳踏農田，體驗農夫農作的辛苦，長大後才會懂得感恩。

翁章梁是典型的農村子弟，日前偶遇大同國小校長周濟仁與農業專家許正寶後，促成這項活動。鹿草鄉長楊秀玉及民代今天也到場，跟著小朋友一起下田學插秧。

今天這場食農教育戶外課程是在鹿草鄉一處農田進行，課程安排解說、插秧體驗與趣味競賽，計有70位學童參加。學童們近距離認識食用米種類、稻子成長周期、種子與育苗知識，還赤腳走入農田學插秧。

農家子弟、從小就幫忙父母農作的翁章梁，插秧苗的動作熟練，多數的小朋友卻是手忙腳亂，甚至玩起泥巴，開心的不得了。

翁章梁表示，小朋友透過插秧除了體驗農作的過程，還能實地感受農夫的辛苦，了解食物須對抗氣候及病蟲害，才能端上桌，小朋友要學會感恩及珍惜食物，相信今天豐富精彩的食農課程，一定能帶給學童不一樣的體驗。

周濟仁指出，為延續食農教育精神，規劃在教室外設置種植區，屆時邀請專業農夫指導農事，讓學童們從小養成珍惜食物、友善土地的觀念，進一步認識在地食材與本土農業的價值。（編輯：戴光育）1080218