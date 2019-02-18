嘉義市綠能屋頂全民參與 市民零出資

（中央社記者江俊亮嘉義市18日電）嘉義市政府響應經濟部推動「綠能屋頂全民參與」計畫，將以「民眾零出資，政府零補助」方式為市民裝設綠能屋頂，20年內可獲售電所得11.11%回饋金。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，為了響應「藏電於民」、提供在地化綠色能源政策，市府將透過優質營運商協助民眾在屋頂設置太陽光電系統，預計2年內在市區設置至少5百萬瓦(MW) 屋頂型太陽能光電系統，打造綠能家園。

市府表示，參加這次計畫的民眾不用出任何經費，只要提供房屋屋頂，營運廠商就會協助建置完成太陽能屋頂，並且負責維護修繕，20年內民眾將獲得售電所得11.11%回饋金，還能改善屋頂景觀、降低頂樓溫度。

嘉義市環境保護局指出，若以30坪綠能屋頂、發電10瓩(kw)計算，民眾每年約可領回售電收入新台幣8000元。

環保局將於22日上午10時在垃圾焚化廠召開營運商媒合說明會，說明屋頂型太陽光電發電系統設置方式、參與綠能屋頂相關權利義務，包含專案優惠介紹及民眾參與方式、初期簡易屋頂評估SOP、回饋金約定及給付規定、營運商介紹等。（編輯：李亨山）1080218