少年疑搭火車環島失聯 家屬貼文求協尋

新竹市一名15歲劉姓少年想搭火車環島，17日離家後失聯，家屬貼文求協尋。劉姓哥哥指出，弟弟的外表特徵為，眉毛很濃、短髮、身高162公分左右、頭很圓。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年2月18日

（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）新竹市一名15歲劉姓少年想火車環島，昨天離家後失聯，家屬貼文求協尋。警方指出，劉男今天凌晨的位置在台北市南港展覽館附近，已通報台北警方協尋中。

新竹市政府警察局東門派出所長李政峻表示，劉姓少年的母親昨晚前往派出所報案後，派出所除向上通報以提供全國警察機關協尋外，還搭載劉母至轄內找尋。另連夜調閱監視器後，確認劉姓少年已刷悠遊卡搭上火車北上。

李政峻指出，經悠遊卡公司協助調閱刷卡紀錄，今天凌晨2時許，劉姓少年當時位置在台北捷運南港展覽館站，已通報台北市政府警察局加強協助尋找中。民眾若有發現劉姓少年或長相特徵相似者，請與新竹市警察局東門派出所聯繫，電話為03-5222607。

劉姓少年的哥哥昨天也在臉書PO出弟弟照片，並貼文表示，弟弟昨天上午穿著連帽T恤、棉褲、藍色涼鞋，揹著深藍色側背包、黑色束口袋，並拖著行李出門，但沒帶手機，家人都不知道他去哪裡。

在貼文中，劉姓哥哥指出，弟弟的外表特徵為，眉毛很濃、短髮、身高162公分左右、頭很圓。弟弟就讀國中三年級，平常喜歡搭乘大眾運輸工具，家人猜測弟弟想坐火車環島。

家屬認為，劉姓少年有可能出現在各縣市火車站，因此，PO出其照片希望民眾能幫忙留意與協尋。

文章PO出後，截至今天晚間6時許，已獲得近千次分享。（編輯：戴光育）1080218