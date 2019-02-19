連體嬰哥哥忠仁告別式 忠義哽咽：我現在很想你

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台灣首例成功連體嬰分割手術的哥哥張忠仁日前病逝，今天舉行告別式，弟弟張忠義說，將追隨忠仁腳步，向大眾傳遞更多的愛，他會努力實現忠仁想辦畫展的夢。

忠仁在1998年進入台北市環保局直屬清潔隊服務，負責內勤工作，日前因腦幹出血不治，今天上午在第一殯儀館舉行告別式追思音樂會，多人前往致意，包括總統府秘書長陳菊、前總統馬英九等人。

說到一生中最重要的羈絆，忠義數度哽咽，表示雖然忠仁已不在身邊，「但他的愛一直跟隨著我」，自己會追隨忠仁腳步，向大眾傳遞更多的愛，包括代替忠仁四處演講，他也吐露對忠仁的思念，「哥哥，我很想你，真的，很想你」。

他說，九二一大地震時，忠仁突然撲到他身上，直說「弟弟你不要怕」，這件事讓他至今無法忘懷。

忠義說，忠仁生前喜愛畫畫，兄弟倆原本打算在今年舉辦分割40週年畫展與攝影展，如今他會努力實現這個夢想。

告別式主持人陳凱倫說，忠仁與忠義是一體的，忠仁已經離開了，忠義要繼續扛著忠仁的精神才能繼續走下去，「忠義要好好活下去，是我們大家的期望」。

他特地剪了2支影片，一支是「忠仁的廣播紀實」，另外一支是追思影片，內容正好是忠仁想對家人與朋友說的話。

台大前校長陳維昭說，忠仁與忠義兄弟一路走來，不管是生命力或活力，都超出眾人想像，忠仁四處演講，讓弱勢兒童有勇氣跟他一樣，令人敬佩。

國民黨市議員應曉薇說，她常問忠仁「你的手怎麼這麼粗糙啊」，忠仁樂觀回應「因為我的人生是我爬出來的，痛過之後會好好活下去」，還透露忠仁曾查資料，發現自己與忠義是世界上存活最久的分割連體嬰，她答應幫忙申請金氏世界紀錄，「忠仁很高興，說要當台灣之光」。

應曉薇說，她會持續協助申請。

忠仁、忠義兄弟出生時，胸部以下相連，兩人共用一個骨盆、3隻腳、2副脊髓骨，各有食道、胃、小腸及兩個腎臟、兩個膀胱，但在小腸後端合成一條，沒有肛門，並有先天巨結腸症。

2人在1979年9月10日進行分割手術，當時轟動全國，電視台更全程直播，歷經12小時，手術順利完成，兄弟倆術後評估良好，以一人一腳姿態擺脫死神糾纏。（編輯：張銘坤）1080219

台灣首例分割成功的連體嬰哥哥張忠仁日前病逝，家屬19日在台北市第一殯儀館舉行告別追思音樂會。中央社記者裴禛攝 108年2月19日

張學友的歌伴最後一程 忠仁將樹葬安息

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台灣首例成功連體嬰分割手術的哥哥張忠仁日前病逝，今天在一殯舉行告別式，現場播放忠仁生前最愛的歌手張學友歌曲，場面溫馨，遺體火化後，將採樹葬在詠愛園安息。

忠仁、忠義是三肢坐骨連體嬰，在1979年9月10日分割手術成功。忠仁今年2月1日腦幹出血不治，享年42歲，告別式追思音樂會今天在第一殯儀館舉行。

主持人陳凱倫說，忠仁生前就表達要身後事要採樹葬的想法，想替環保盡一分心力；益品書屋董事長戴勝益弔唁時說，他遺囑也寫著死後要樹葬，地點同樣是詠愛園，「未來如果忠仁無聊，我們可以聊聊天」。

陳凱倫透露，忠仁唯一的偶像是張學友，某次忠仁與忠義受邀上節目「超級星期天」，剛好主持人張小燕告假，那次代班主持人就是張學友，陳凱倫說，能被自己的偶像訪問，忠仁非常開心。

現場播放的歌曲由陳凱倫安排，都是忠仁生前最愛聽的歌，像是「你最珍貴」、「一千個傷心的理由」、「一路上有你」、「祝福」等，「你最珍貴」還是忠仁在KTV最愛唱的歌之一。

陳凱倫也述說自己與忠仁如何結緣，表示曾與忠仁合作廣播，因為他覺得忠仁的聲音很好，現場也播出一段「忠仁的廣播紀實」，在影片中，忠仁說：「若有自主權，我也要分割，因分割才是存活的開始與考驗。」

忠仁生性樂觀、堅毅，影片中的他不怨自己母親，認為母親很偉大，雖然上天沒有給予他自由行動的能力，「但我們還有雙手」。陳凱倫說，忠仁四處演說時，對年輕人說「珍惜生命」，對成年人說「感恩生命」。

對忠仁與忠義而言，彼此是一生中最重要的羈絆，在影片中，忠仁說著自己擔心忠義身體不好，哪一天離開後，另一半不知是否能承受，幸好忠義結婚，有太太文燕照顧。（編輯：陳清芳）1080219

台灣首例分割成功的連體嬰哥哥張忠仁日前病逝，弟弟張忠義（右）和妻子蔣文燕（左）19日在第一殯儀館出席告別式，張忠義席間不時掩面擦淚。中央社記者裴禛攝 108年2月19日

台灣首例分割成功的連體嬰哥哥張忠仁日前病逝，家屬19日在台北市第一殯儀館舉行告別式追思音樂會，以張忠仁、張忠義兄弟照片布置會場。中央社記者裴禛攝 108年2月19日

張忠仁、張忠義兄弟是亞洲第一例接受分割手術重獲新生的連體嬰。（中央社檔案照片）

圖為1989年兩人自天母國小畢業。（中央社檔案照片）