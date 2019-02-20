尋訪中央山脈裡的巨木 空拍台灣杉美極了[影]

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）農委會林試所研究員深入中央山脈，在清八通關古道東段發現一處原始「巨木森林」，透過空拍器拍下一棵高60餘公尺台灣杉，背景為馬博拉斯與秀姑巒名山，令人不禁讚嘆太美了。

行政院農業委員會林業試驗所助理研究員徐嘉君2014年在棲蘭山中目睹「台灣杉三姊妹」，並催生2017年澳洲團隊拍攝「台灣杉等身照片拍攝計畫」，她清楚台灣森林之美，也開始尋訪台灣最高的大樹。

徐嘉君與友人組成5人探勘小隊，於農曆春節期間從花蓮中平林道入山，花了7天，走了近80公里山路，在清八通關古道東段，發現一處面積約1公頃的原始巨木森林，其中3棵樹高達63、64公尺左右，約20層樓高。一棵是雲杉、二棵台灣杉；雲杉直徑約2.3公尺，另2棵台灣杉都很巨大，其中一棵直徑超過3.5公尺。

台灣杉是亞洲最高的樹種之一，魯凱族語稱為「撞到月亮的樹」，在地球上存在超過億年，有活化石稱號，屬名「Taiwania」，更是全世界唯一以「台灣」作為「屬名」的植物。

徐嘉君說，曾看過一篇報導提及玉山國家公園在2007年與布農族耆老的清八通關古道探勘中，在馬戛次託溪上游發現12人也無法合抱的台灣杉巨木。令她心中掛念這片森林，想一探大樹之美。

她清楚知道，台灣的地形陡峭，要在山區搜尋，誤差1公里就可以搞死人，所以當然不會貿然行事。她拜託成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁團隊，用光達資料搜索瓜瓜圖池區域(Qaqatu，布農族語凹地的意思)的高樹，從而獲得一些座標，其中有3棵高於60公尺的大樹，讓她更有信心出發去拜訪這片巨木森林。

影片來源：Rebecca Hsu YouTube頻道

當探勘小隊千辛萬苦抵達調查區域，實際根據GPS座標進入那片巨木森林，徐嘉君說，「是一塊稍微凹下的盆地，腐植層軟厚，與苔蘚混合散發著清香，一束束的陽光透過巨木照射到森林底層，讓人有說不出的愉悅跟放鬆感。」

徐嘉君指出，成大研究團隊利用樹冠層高度模型所推算的3個座標，的確都有大樹，在現場用空拍機飛到其中一棵樹頂測量，高度也是光達所推估的63、64公尺；事實上整座森林裡都是超大的巨木，有森氏櫟、也有威氏帝杉，稱之為「巨木森林」名副其實。

她說，當空拍機沿著巨木緩緩上升到高度逾60公尺的空中，從鏡頭中可以見到遠方是馬博拉斯、秀姑巒、新康等名山，「如果可以在晴天攀登上樹頂，風景應該無敵」。

探勘小隊也找到媒體報導的12人無法合抱的那棵台灣杉，實際測量樹圍為11.1公尺，因為這次的成員「小福」當時參與過2007年的探勘；不過這棵台灣杉頂部已經斷折，可能遭到雷擊，所以樹高只有47公尺左右。

探勘過程中，徐嘉君說，不時巧遇百多年前的清古道遺跡，這條長達150餘公里的橫斷道路，是1875年清朝政府為鞏固台灣島的統治權所修築，由於使用頻率很低，完工後20年就埋沒在荒煙蔓草中，只剩布農族獵人偶爾會利用。

徐嘉君感慨百多年前遠離家鄉、橫渡黑水溝而來的清國兵卒，當他們看到這些巨木時心裡作何想法？同時又讓她莫名感動，能與志同道合的夥伴一同探尋島嶼山林中先祖的故事。(編輯：孫承武)1080220