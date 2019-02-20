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紀念柱遭人破壞 二二八紀念館：不排除提告

最新更新：2019/02/20 14:32

（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市議員發現，台北二二八紀念館外，有一根寫著世界和平的柱子遭破壞。台北二二八紀念館今天說，紀念柱非古蹟，但發現遭破壞後，立即報警，已掌握犯嫌身影，不排除提告。

民進黨籍台北市議員吳沛憶表示，台北二二八紀念館外的一根標有「期望世界和平」的柱子遭人無故破壞，且地點就鄰近派出所，犯嫌在警局旁破壞館方物品，囂張行徑令人震驚，她已要求北市相關單位處理。

她指出，派出所第一時間已調閱監視器，並掌握到疑似涉案民眾，因為二二八紀念日在即，呼籲北市府相關單位應該盡快釐清事情真相。

對此，台北二二八紀念館館長蕭明治受訪表示，19日下午2時許，有館員發現放置在館外的和平祈福紀念柱傾倒在地，立即通報轄區警方處理，調閱監視器，初步發現有一位民眾涉嫌出腳踢倒紀念柱，後續會跟警方保持聯繫，且不排除會提告。

蕭明治說，遭人踢倒的紀念柱是由民眾捐贈給館方後，館方決定設置在紀念館外，且紀念柱非古蹟，因接受捐贈時間已久，細節會持續釐清，但因紀念柱設置在館方管轄範圍內，且不允許發生類似狀況，會持續跟警方保持聯繫，釐清事情始末。（編輯：李錫璋）1080220

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