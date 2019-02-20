柯文哲：大巨蛋案沒有時程表

（中央社記者梁珮綺台北20日電）媒體報導，台北市長柯文哲將在6月解決大巨蛋問題，替參選2020總統鋪路；柯文哲今天說，大巨蛋案沒有時程表，否則去年市長選舉前就會解決，至於商場將改為商辦，他樂觀其成。

柯文哲下午受邀到台大醫院國際會議中心101廳演講，接受媒體訪問時做上述表示。鏡週刊報導，柯文哲有意在6月解決大巨蛋案，即在今年夏天動工，剛好與其打算6月宣布參選總統與否的時機吻合，而一家台日合作投資公司將接手大巨蛋，未來商場將改為商辦。

柯文哲表示，大巨蛋案沒有時程表，否則早在去年底市長選舉前就會解決，「什麼時候弄好，就什麼時候通過，它就是歷史共業」，重申自己對大巨蛋態度是要合法、安全、合理。

他說，大巨蛋很多設計不良，很難解決，像是足球場設在地面下10.5公尺，疏散變得相當困難，必須往上爬3層樓才能逃出去，若北邊台北機廠、南邊國父紀念館願意讓出一些空地，會較好疏散。

柯文哲說，大巨蛋案要解套，需要中央協助，所以他之前與總統蔡英文見面時，直接講明需要幫忙，蔡總統也指定政委張景森當窗口，「未來台北市政府還是會積極跟張景森聯絡」。

至於日商將接手大巨蛋，商場也將改為商辦，柯文哲表示，生意歸生意，只要公安標準說得過去，其它他不管，一切回歸商業機制，遠雄要怎麼談生意是遠雄的事，北市府不會介入生意談判。（編輯：李亨山）1080220