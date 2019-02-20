蓋社會住宅 侯友宜盼5年總數達萬戶

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市長侯友宜今天主持土城員和段青年社會住宅開工典禮表示，新北積極興建社會住宅，預定到民國108年底可完成7000戶，希望在112年興建完成總數可達到1萬戶。

侯友宜今天主持土城區員和段青年社宅開工動土典禮時表示，新建工程鄰近捷運海山站，步行只需5分鐘，預定民國110年6月完工，將提供543戶，社區首創多元公益空間，包括庇護工場及托老、青創等中心。

侯友宜說，土城員和段的青年社會住宅房型分1房、2房及3房，離捷運海山站路程僅5分鐘。在公共回饋空間融入青年創業中心、托老中心及庇護工場，未來有可能規劃公共托育或幼兒園，讓年輕人輕鬆在地就業就學、在地好生活。

侯友宜表示，預定到民國108年底可完成7000戶社宅，希望在112年興建完成1萬戶。此外，市府每年提供1.9萬戶租金補貼，未來研議擴大租金補貼，依環境變化及市民需求做調整。

城鄉局科長黃永盛表示，預定108年底可再完成1381戶社宅，使得新北社宅總數達7000戶，目前續規劃在中和、土城、新店、三峽、板橋及三重等地共8處基地興建社宅，總數預估可達3000戶，預定可於112年完工啟用。（編輯：方沛清）1080220