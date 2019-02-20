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鹿港一藝入魂工藝展 飽覽十位國寶藝師作品

最新更新：2019/02/20 18:04

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化鹿港舉辦「一藝入魂」傳統工藝展，彰化縣長王惠美今天說，鹿港是全台人間國寶密集度最高的地方，這次展出10位資深國寶級工藝大師的作品，也介紹不同類別的鹿港工藝師。

彰化縣文化局在福興穀倉舉辦鹿港傳統工藝展，活動記者會上包括彰化縣長王惠美、彰化縣文化局長張雀芬以及「人間國寶藝師」施至輝等人都出席。

王惠美致詞時說，鹿港過去是繁華的商港，歷史悠久，工藝和古物豐富，鹿港也是文化部指定的人間國寶藝師密度最高的地方。這次在福興穀倉展出10位資深國寶級工藝大師和他們的作品，展覽以一藝入魂為主題，彰顯藝師一生專注，在工藝路上全身投入的精神。

彰化縣文化局指出，「一藝入魂」傳統工藝展分為「人間國寶大藝天成」以及「藝師薪傳百工群像」2個部分，「人間國寶大藝天成」介紹郭新林、施坤玉等10位人間國寶工藝大師和他們的作品；「藝師薪傳百工群像」則是介紹不同類別鹿港工藝師，像是木雕黃紗榮、黃媽慶以及獅頭製作施順榮等人。

彰化文化局表示，展覽現場除了有作品展示外，也邀請工藝師到現場教學，和民眾交流互動，展覽時間從即日起到6月30日為止，歡迎民眾來參觀。（編輯：吳佳穎）1080220

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