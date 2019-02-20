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賴峰偉:澎湖施政優先推兩岸觀光直航

最新更新：2019/02/20 21:21
澎湖縣長賴峰偉20日在議會的施政展望報告中明確宣示，要優先推動觀光直航，活絡澎湖各產業的發展。圖為2002年的兩岸宗教直航。（資料照片）中央社　108年2月20日
澎湖縣長賴峰偉20日在議會的施政展望報告中明確宣示，要優先推動觀光直航，活絡澎湖各產業的發展。圖為2002年的兩岸宗教直航。（資料照片）中央社　108年2月20日

（中央社澎湖縣20日電）澎湖縣長賴峰偉今天在議會的施政展望報告中明確宣示，要優先推動兩岸觀光直航，帶動澎湖各產業的活絡發展。

賴峰偉表示，自去年底當選縣長至就任迄今，近3個月內，3度赴大陸北京、上海和福建等洽談兩岸觀光與宗教直航，獲得大陸的支持，已有具體的成果。

賴峰偉說，包括上海包機直航、麗星郵輪復航、中遠之星灣靠澎湖等都將在4月18日起恢復。澎湖與泉州兩岸宗教直航，也確定在7月3至6日舉行兩岸天后宮會香，明年期盼媽祖回湄洲故鄉也能直航，讓更多陸客一睹「外婆的澎湖灣」美景，帶動地方產業活絡發展。

今天在施政報告之前，賴峰偉還接受了馬公隆貴自救會的陳情，應允縣府會研究討論後再作決定。另外，有各方爭議的大倉媽祖文化園區，也將聽取正反雙方公聽意見與民調後，再作最後決定。（編輯：吳佳穎）1080220

澎湖縣長賴峰偉（前左）20日向議會施政報告前，首度接受了馬公隆貴自救會的陳情，應允縣府會研究討論後再作決定。中央社　108年2月20日
澎湖縣長賴峰偉（前左）20日向議會施政報告前，首度接受了馬公隆貴自救會的陳情，應允縣府會研究討論後再作決定。中央社　108年2月20日
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