安琪莉莎合唱團成都交流 傳唱金門好聲音

（中央社記者黃慧敏金門縣21日電）成軍即將屆滿一年的金門安琪莉莎合唱團，今天啟程赴中國大陸，23日將在四川成都幸福莊園文化館，以優美樂音和當地藝文人士交流，把金門的好歌聲傳到彼岸。

安琪莉莎合唱團2018年3月在金門成立，目的在紀念早么的女孩─莉莎天使（Angel Lisa）劉佳琪。合唱團現有20名成員，包括醫師、中小學教師、校長、退休人士、個人企業主、家庭主婦等。團長蔣采凌表示，成員多半是金門縣立合唱團各聲部主力團員，在時間互不抵衝下，開展另外的演出舞台。

合唱團特聘台灣專任指揮林慧伶，每月跨海前來傳授不同合唱專業技能。東吳大學音樂系畢業的林慧伶專攻合唱指揮，曾任教多所小學音樂班，現為台北市政府合唱團等合唱團指揮。

蔣采凌表示，合唱團應成都市青白江區文化志願者協會聯合幸福莊園文化館邀請，前往參訪杏花季並賞燈會，在她的建議下，帶入合唱與當地人士藝文交流，藉以宣揚寶島文化，而且和賞遊主題互相輝映，為原本只是單純的旅遊增添文風色彩，也為兩岸情誼加分。

這場金門與成都的藝文交流將於23日登場，安琪莉莎合唱團將帶來「今宵多珍重」、「阿里山之歌」、「杜鵑花」、「月夜愁」等台灣知名歌曲；成都方面則是由中國鼓樂唱團、青白江區園丁藝術團帶來多首不同演出，其中還包括演唱台灣流行民歌「外婆的澎湖灣」。

雖然成軍不滿一年，安琪莉莎合唱團在去年全國合唱比賽中初試啼聲，就獲評審團譽為最具潛力的團隊。去年10月到金門醫院的關懷演出服務，得到不少好評，更有民眾主動發起成立臉書粉絲專頁，讓合唱團知名度漸增。

值得一提的是，去年底安琪莉莎合唱團和桃園交響管樂團合作的「桃管金聲迎新年」音樂會，為地區注入合唱新風貌，博得滿堂彩。蔣采凌說，也因為這場不同風格的演出，促成今年7月與新北市青少年管弦樂團的聯演。

此外，今年4月底教孝月演出、5月金門醫院例行關懷展演，安琪莉莎合唱團都盼望與金門民眾分享美好旋律。

蔣采凌表示，安琪莉莎合唱團將繼續以打造「金門浯江音樂島」邁進，歡迎愛好歌唱的朋友加入，一同追求美聲締造和諧。（編輯：張雅淨）1080221