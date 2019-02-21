台南是否凍漲房屋稅 黃偉哲：財政部評定

(中央社記者張榮祥台南21日電）台南房屋稅自民國106年起連續調漲3年，引來諸多批評及抗議，市長黃偉哲今天在市議會專案報告，接受媒體訪問時表示，房屋稅是否立刻凍漲，將由財政部做最後的評定。

黃偉哲指出，房屋稅是否不要直接漲上去，牽涉到法治，市府將等市議會做出正式決議，再送交主管稅務的財政部，由財政部做最後評定；若財政部認為可以暫停調漲，及重新召開臨時不動產評價委員會，市府一定做。

他表示，如果財政部認為暫停調漲房屋稅於法無據，有適法性的問題，市議會即使做出決議，或修正自治條例，也和法令牴觸，應屬無效，規定就是這樣子。

黃偉哲說，房屋稅暫停調漲及停止回溯，勢必嚴重影響市庫收入，市府要有縮衣節食的準備。事實上，市府過去也沒有大魚大肉，之前市府8年已還了200億元的債務，前人欠債，後人還錢，未來若財源緊縮，勢必影響市府償債的能力。

至於市長是否對房屋稅有裁量權，黃偉哲表示，房屋稅雖是地方稅，但法源是中央規定，中央訂定房屋稅法，讓房屋稅收益歸地方，不是由地方政府決定。這是遊戲規則，若是市府可以決定，他要把所有的稅都視為地方稅。（編輯：黃世雅）1080221