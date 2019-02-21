眉頭有顆突起黑痣 基警助無名浮屍歸根

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）基隆港日前發現一具無名浮屍，警方公告協尋仍無法查出死者身分，基隆員警發現死者右眉頭有顆突起黑痣，經比對上百筆資料後確認死者為60歲劉姓男子，幫助劉男找到回家的路。

基隆港東6號碼頭海域16日上午發現一具男性浮屍，因死者身上無證件也無手機，外觀容貌及指紋也因長期浸泡海水而無法辨識比對，警方擴大調閱監視器後也無所獲，於是以無名屍身分公告協尋。

基隆市第一警分局第三組組長許耀彬今天表示，死者雖長期浸泡海水，外觀容貌嚴重變形難以辨識，但他觀察到死者右眉頭有顆突起黑痣，於是從黑痣特徵著手搜尋，經交叉分析比對上百筆資料，終於比對出住在台北市的失蹤人口60歲劉姓男子，特徵與這具無名屍相近。

警方表示，劉男近期疑患憂鬱症，10日離家後失去音訊，家屬遍尋不著，立即向台北市警局通報失蹤人口緊急協尋，經多日尋找仍無所獲，直到接獲許耀彬電話通知並帶同指認，才知劉男已不幸落海身亡。

許耀彬說，全案在基隆港務警察總隊協助下報請基隆地檢署檢察官相驗，檢察官昨天開具死亡證明書為無名屍正名。

當家屬領到死亡證明書得以辦理安葬事宜時，再三向員警鞠躬道謝，直說雖然這是最不樂見的結果，但感謝警方讓家人不會成為無名孤魂，可以落葉歸根找到回家的路，真是功德一件。（編輯：李錫璋）1080221