漁民駕舢舨船出海未歸 蘇澳海巡持續搜尋

宜蘭一名黃姓漁民20日駕船出海未歸，蘇澳海巡隊獲報後立刻派遣船艇搜尋，發現漁船卻不見黃男蹤影，21日增派船艇及空偵機支援，增加搜救能量。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月21日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣21日電）宜蘭地區一名黃姓漁民昨天駕船出海未歸，蘇澳海巡隊獲報後立刻派遣船艇搜尋，順利在昨晚發現舢舨船，但不見黃男蹤影。今天增派船艇及空偵機支援，增加搜救能量。

行政院海岸巡防署海洋巡防總局蘇澳海巡隊指出，昨天晚間7時許接獲第一巡防區指揮部通報，林姓男子報案指稱其40歲友人黃姓男子昨天上午5時許，駕駛舢舨船「漁人58號」從梗枋漁港出海作業未歸，撥打手機也沒接，請求海巡署調派船艇協助搜尋。

蘇澳海巡隊獲報後，立刻派遣巡防艇前往梗枋附近海域搜尋，昨天晚間8時許在宜蘭縣石城海域距岸2浬處發現舢舨船「漁人58號」。經上船檢查後，僅有手機及漁獲，並未發現黃男蹤影。

經取得黃男家屬同意後，海巡人員將舢舨船駛進烏石港停放。蘇澳海巡隊表示，經初步檢視船體外觀，並無擦撞痕跡，研判黃男可能在作業中不慎落海，巡防艇立即返回現場海域持續搜尋，並增派100噸船艇及空偵機支援，增加搜救能量。（編輯：戴光育）1080221