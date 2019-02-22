鼓勵淘汰二行程機車 彰化加碼補助

彰化縣鼓勵民眾淘汰二行程機車，除環保署補助新台幣500元，縣府再補助1500元，總額達2000元；彰化縣長王惠美（左2）22日出席宣導記者會，鼓勵民眾淘汰二行程機車，選用較少空污的電動機車，共同維護生活環境。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 108年2月22日

（中央社記者蕭博陽彰化縣22日電）彰化縣鼓勵民眾淘汰二行程機車，除環保署補助新台幣500元，縣府再補助1500元，總額達2000元，較去年加倍；而若是二行程機車汰換電動機車，一般民眾最高獲2萬5000元補助。

根據彰化縣政府環境保護局統計，縣籍機車約81萬輛，其中4萬8000輛是二行程機車，由於二行程機車排放廢氣的碳氫化合物約為四行程機車18倍，加上引擎老舊劣化等因素易產生大量白煙、細懸浮微粒（PM2.5），造成空氣污染，也危害民眾健康。

為鼓勵民眾加速淘汰二行程機車，彰化縣環保局今天宣布「加倍補助」措施，一般民眾淘汰二行程機車可獲縣政府補助1500元，加上行政院環境保護署補助500元，共可獲2000元，較去年補助總額1000元加倍。

另外，只要今年1月1日起到12月10日完成報廢二行程機車，且車籍與戶籍設籍彰化縣滿1年以上，即可享淘汰二行程機車換購電動機車補助金，一般民眾最高補助2萬5000元，中低收入戶最高補助3萬元；另外，新購電動機車一般民眾最高補助1萬8000元。

彰化縣長王惠美出席宣導記者會說，空氣污染包含移動性污染源及固定性污染源兩種原因，固定性污染源如工業污染、台中火力發電廠等，而移動性污染源則有汽車、機車，彰化縣籍機車數量只低於直轄市六都，其中4萬8000輛二行程機車相對較不環保、易產生空污。

王惠美指出，政府希望加速淘汰二行程機車，改騎四行程機車，縣府也鼓勵民眾騎電動二輪車；環保署過去補助淘汰二行程機車1000元，今年則是補助500元，縣府加碼補助，使總額達2000元，希望鼓勵鄉親淘汰二行程機車，選用較少空污的電動機車，共同維護更好生活環境。（編輯：方沛清）1080222